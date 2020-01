Municipalidad pagó salario de asistente de Fiscalía Mixta de Challhuahuacho

Ross Mery Encalada que cumplía labores de asistente en la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho, cobró un mes de su salario como trabajadora de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho en un irregular acuerdo que compromete a los principales funcionarios de ambas entidades públicas.

Este hecho que involucra al cesado gerente municipal Carlos Caballero y al fiscal Fredy Manchego fue denunciado por la regidora Lisbet Muñoz en la última sesión de Concejo Municipal realizada en diciembre del 2019.

Según la servidora Ross Mery Encalada, ella fue contratada para trabajar en el área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Challhuahuacho, sin embargo, por orden expresa del gerente Carlos Caballero realizó trabajos de tipeo de resoluciones, fotocopiados de documentos y otros en la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho a tiempo completo.

“Yo trabajé del 25 de octubre al 19 de noviembre 2019 en la Fiscalía y durante todo ese mes no me pagaron por el trabajo realizado. A raíz de los reiterados reclamos que le hice al gerente Carlos Caballero recién me cancelaron por planilla en el área de Estudios y Proyectos, sin firmar un solo documento y sin tener contrato”, precisó.

Antes que se revelará el escándalo, Ross Mery Encalada sostuvo que fue presionada por varios funcionarios municipales e incluso regidores para que declaré en la sesión de Concejo Municipal que siempre trabajó en el municipio y nunca estuvo vinculada con la fiscalía.

“Por haber dicho la verdad en la sesión de Concejo Municipal ahora están amenazándome que me sacarán de mi trabajo”, aseveró.

Este hecho salta a la luz pública en momentos que regidores de la misma agrupación política del alcalde Porfirio Gutiérrez (Partido Somos Perú) denuncian presuntas irregularidades cometidas por los principales funcionarios en el manejo del presupuesto municipal, direccionamiento de licitaciones a favor de un grupo de proveedores, entre otros hechos más que no son tomados en cuenta por la fiscalía que de oficio debería iniciar las investigaciones preliminares.

Tras este nuevo escándalo, el alcalde de Challhuahuacho cesó al gerente municipal Carlos Caballero, designando en su reemplazo al economista cusqueño Antero Quispe Ttito, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de la Unidad Formuladora de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. Hasta el momento el Ministerio Público de Apurímac no se ha pronunciado sobre este hecho.

Por su parte la regidora Lisbet Muñoz, alertó que gente allegada al alcalde están buscando por todos los medios minimizar las denuncias, sin embargo, aseveró que seguirá apoyando a los trabajadores que valientemente no se dejan amilanar por personas corruptas que llegan a la municipalidad con el único propósito de llevarse el dinero que pertenece al pueblo de Challhuahuacho.