Necropsia muestra que estudiante desaparecido murió por un golpe en la cabeza (VIDEO)

El cuerpo de Christian Carlos Collana (22), fue hallado el último martes en una zona descampada de Cusco. Desde entonces los amigos y familiares del otrora estudiante universitario, claman por justicia, a fin de saber a ciencia cierta qué pasó con él tras su desaparición el último 17 de agosto.

En la Morgue Central de Cusco, peritos especialistas realizaron la necropsia de orden al cadáver, y según Jefferson Quispe, abogado de la familia, esta prueba arrojó resultados bastante inquietantes.

"(El cuerpo) tiene un traumatismo encéfalo craneano cerrado y esa sería la causa de muerte, un golpe. No hay lesiones en el cadáver, existe una fisura en los huesos del cuello, sin embargo esta se habría causado después de la muerte, osea el cuerpo fue llevado a ese lugar, él no se ha desbarrancado, no hay hematomas", citó.

Esta teoría confirmaría las sospechas de la familia de Christian Carlos, que asegura que él fue asesinado en el interior de la discoteca 'Las Rocas', lugar donde fue visto con vida por última vez.

CLAMAN JUSTICIA.

Heidy Carlos, hermana mayor del desaparecido culpó en todo momento a la Policía, acusándolos de inacción e impericia, ya que, según ella, dejaron ir a testigos claves y acompañantes que estuvieron la noche de la desaparición del universitario.

Justamente el abogado de la familia hizo referencia a Jimmy Cutipa, amigo del desaparecido, con quien entró a la citada discoteca, sin embargo la grabación de las cámaras de vídeovigilancia no muestró la salida de ninguno de los dos.

"Nosotros no lo criamos con tanto amor para que termine de esta manera, la gente de la discoteca 'Las Rocas' sabe qué pasó con él, la grabación de sus cámaras muestran cómo entró pero luego dice que las apagaron y no se ve cómo salió, yo creo que lo mataron ahí adentro", citó René Carlos, padre de Christian.

Para finalizar, el abogado de los deudos, remarcó que aún no se puede determinar cuánto tiempo de muerto tenía el cuerpo hasta ser encontrado, "a mi punto de vista Christian no falleció en ese lugar, el celular estaba a un costado y una cadenita que usaba estaba puesta en una rama como si alguien la hubiera puesto queriendo dejar un mensaje", finalizó.

DATO:

-La tarde del martes las autoridades cusqueñas tienen una diligencia en la discoteca 'Las Rocas', desde el Ministerio Público indicaron que buscan el total de las grabaciones de las cámaras de esa noche, verificarán si estas fueron manipuladas o no.