'No seas cuchi' el gracioso vídeo viral que llama a lavarse las manos con más frecuencia (VIDEO)

El contacto con personas que portan algún tipo de virus y el mal aseo de manos son factores que influyen en gran medida para propiciar una epidemia.

Esto es bien sabido por el sector Salud, que en Cusco lanzó una graciosa campaña a fin de llamar la atención y que las personas se laven las manos de mejor manera.

La Red de Salud Canas, Canchis, Espinar, compartió en sus redes sociales el clip: 'Lavándonos las manos' que muestra a varios niños cantando un gracioso huayno junto a un cerdo de gran tamaño.

"Chancho, chancho, chanchito, yo me lavo las manos para no se un cuchi (cochino) como tú", dice la primera parte de la canción para luego rematar con: "mis manitos yo me lavo igualito que mi gato, pero con agua y con jabón".

Este vídeo que muestra a estos pequeños, bailando y cantando junto a sus animales ha causado gracia entre los internautas, que rápidamente han compartido la publicación, haciéndola viral en poco tiempo.

Este vídeo forma parte de una campaña de salud que se lleva a cabo en esta parte de Cusco, y al respecto el director de Inteligencia Sanitaria de la citada red de salud, Christian Vargas, mencionó que dada la situación que vive el mundo entero por el coronavirus se hallan en constante monitoreo y difusión de campañas de salud.