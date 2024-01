El último lunes, el general PNP, Julio Becerra, asumió funciones como el nuevo jefe de la Región Policial Cusco, en medio de una ceremonia que se registró en la plaza Túpac Amaru del distrito de Wanchaq.

En el lugar, el nuevo jefe de la Policía en la Región Imperial, pasó revista a sus tropas y fue investido en el nuevo cargo de manera oficial, esto luego de su designación todavía en octubre pasado.

“Solamente les voy a decir una cosa, la Policía va a hacer lo que tiene que hacer, no vamos a hablar de promesas ni nada por el estilo, solamente vamos a hacer nuestro trabajo como policías para servir a nuestra sociedad, yo no puedo ofrecer promesas porque no soy un político soy un funcionario, y el funcionario solamente trabaja, y eso es lo que vamos a hacer”, señaló en su discurso de orden.

Luego mencionó que su plan de acción será hacer que el trabajo esté centralizado en Cusco para que la ciudad tenga mayor seguridad, “vamos a fortalecer el carácter preventivo e investigativo de la Policía a fin de satisfacer las necesidades de tranquilidad que tiene nuestra población”, acotó.

HOJA DE VIDA

El general PNP, Julio Becerra, ya trabajó en distintos puestos en la región Cusco en su cargo de coronel PNP, uno de sus últimos trabajos fue al mando de la División de Investigación de Crímenes, también laboró en otras regiones del país y en Lima.

Fue en la capital donde conformó parte del Grupo Especial de Inteligencia (Gein) que capturó al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, siendo condecorado por esta acción por la misma Presidencia de la República.

El cusqueño cursó estudios en la Ciudad Imperial, Calca y Lima, y retorna a su ciudad natal a fin de asumir el mando de la Policía y tratar de cambiar la creciente percepción de inseguridad en toda la región.