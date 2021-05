El último miércoles en Cusco se llevó a cabo el Primer Encuentro Binacional de Líderes Indígenas y Cuarta Asamblea Plurinacional, evento que tenía como máximos expositores al candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo y al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quienes nunca llegaron a la cita.

La ausencia de estos dos personajes desató las críticas por parte de sus seguidores, quienes aseguraron haber viajado desde muy lejos a fin de escuchar al candidato presidencial y asistir al cónclave realizado en el fundo Huallarqocha en Sacsayhuamán.

El evento, que contó con la participación de representantes de las 13 provincias de Cusco y las 24 regiones del país, estaba programado para realizarse en horas de la mañana , pero debido a la ausencia de los expositores se aplazó hasta en horas de la tarde, cuando los ánimos se caldearon y muchas personas abandonaron la reunión.

“Los pueblos tienen dignidad, lo hemos visto en un mitin en Ayacucho (a Pedro Castillo), nosotros creíamos que él volaría de ahí a Cusco, al parecer él no es quien toma las decisiones sino el compañero Cerrón, ahí están sus sobrinos, al parecer ellos le han dicho no vaya a ver a los indios, a los pueblos originarios, sino que coordine con los socialistas, con los comunistas, esto es una burla”, señaló el dirigente de Apurímac, Edwar Quiroga.

Mientras esto ocurría en Cusco, el candidato presidencial, Pedro Castillo se hallaba en Ayacucho, donde una comitiva de su partido sufrió un accidente automovilístico camino a un mitin.

“Hace tres días que no tengo coordinación con el hermano Pedro, pero eso no quiere decir que vamos a retroceder, llamamos a los hermanos del partido Perú Libre a informar qué es lo que ha pasado, yo no puedo justificar una cosa que no sé”, refirió la dirigente cusqueña Leandra Condori.

Finalmente el encuentro se llevó a cabo en Cusco, donde acordaron elevar los acuerdos de la denominada Comisión de la Asamblea Constituyente Nacional y entregarlos a Pedro Castillo en el transcurso de los siguientes días.

DATO:

- Sobre la ausencia de Evo Morales, algunos asistentes mencionaron que tuvo problemas con la Policía de Seguridad del Estado y Migraciones en la frontera con Bolivia, por ello no llegó a la cita.