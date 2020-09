En las instalaciones del Gobierno Regional del Cusco se presentó el plan: “Redención Turística” que busca posicionar a la región como el primer destino seguro frente a la reactivación del turismo interno, local y receptivo post COVID-19.

Cusco es una región que posee un aproximado de 47 distritos turísticos que por la pandemia por el coronavirus, se han visto afectados en su totalidad. Por ello, a fin de recuperar parte de los ingresos generados por el turismo, expresó el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, se ejecutarán una serie de acciones económicas y sanitarias en el sector.

Una de ellas es proporcionar incentivos tributarios o fondos que impulsen planes de negocios o innovación comercial a las pequeñas empresas, artesanos y guías independientes que perdieron su trabajo producto de la pandemia.

En ese sentido, señaló que se reasignarán ingresos a las municipalidades turísticas para contrarrestar el impacto en el sector. “El Gore Cusco designará S/ 2 millones para que las pequeñas empresas se sumen al proceso de certificación sanitaria. Tenemos que ir un paso adelante y demostrar que somos un destino seguro”, explicó.

En la presentación de la Propuesta de Reactivación del Turismo con Control Sanitario también participó el director de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Fredy Deza, la alcaldesa de la municipalidad del Cusco, Romi Infantas y otras autoridades provinciales y distritales como las de Calca, Machu Picchu y Pisaq.

Otra de las medidas que acoge el plan es incentivar, primero, el turismo interno. “Los cusqueños debemos ser parte del proceso de reactivación turística de manera responsable, para así, ir paso a paso a una recepción nacional y luego internacional”, sostuvo.

Finalmente, Benavente García, exhortó a la población a no bajar la guardia ante la activación de la fase 4 de reactivación económica y pidió seguir manteniendo los protocolos de seguridad frente al coronavirus.

En la presentación del plan el alcalde Darwin Baca señaló que en el caso de Machu Picchu no se están cumpliendo muchos de los compromisos asumidos a nivel salud y oferta turística, “si no garantizamos la contención del virus, qué seguridad le damos a los turistas para que vengan, no es abrir por abrir (Machu Picchu)”, citó.