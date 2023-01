El jefe de la Oficina Regional de Osinergmin Cusco, Ignacio Martínez, informó que las seis plantas envasadoras ubicadas en la ciudad, al momento cuentan con stock necesario para el abastecimiento de GLP; normalizándose su venta, que en algún momento fue irregular por falta de transitabilidad en vías que conducen las cisternas entre Pisco y Cusco.

El funcionario de Osinergmin, señaló que de haber acceso normal en las vías de comunicación, las cisternas llegan a las plantas envasadoras, y la ciudad de Cusco y sus provincias, no tienen problemas con el abastecimiento de GLP ; entonces estas plantas en mención cumplen su tarea con inmediatez, llegando rápidamente a hogares cusqueños.

Martínez Gonzáles, aclaró que el precio referencial internacional del GLP no ha subido, más bien ha rebajado algunos puntos; pero si se perturban las vías que transitan las cisternas, y estas no lleguen a sus destinos, podría generarse dificultades para nuestra población; que no contaría con este producto. Entonces, auguró la solución a los problemas que motivan los conflictos, afirmando que los más necesitados son los que terminan con mayor perjuicio, porque de producirse el desabastecimiento de GLP, algunos malos comerciantes sacan provecho de la coyuntura para incrementar costos y ello hay que evitar.