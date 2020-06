Plantón en el Hospital Regional de Cusco por falta de bono COVID-19 para todos los trabajadores

El último miércoles por la mañana, un grupo de trabajadores del Hospital Regional de Cusco, protagonizó un plantón en la puerta de acceso a dicho nosocomio, exigiendo que todo el personal asistencial sea considerado para la entrega del bono COVID-19, señalando que todos trabajan por igual en esta pandemia y que ningún sector debería ser discriminado.

Rosalinda Torres, secretaria local de la Coordinadora de Sindicatos Asistenciales y Médicos del Perú, señaló a Correo que en dicho hospital 122 trabajadores resultaron contaminados y pese a ello han vuelto a sus labores, sin embargo no todos están siendo considerados para la entrega del bono por pandemia.

Señaló que el Gobierno ha anunciado el bono especial de 750 soles pero no todos lo van a recibir en el hospital cusqueño, a la par de reclamar por más equipos de protección personal y pruebas rápidas.

"Estamos colapsando en UCI y hospitalización para pacientes COVID-19 y no tenemos suficientes epps, tampoco tenemos pruebas de descarte de coronavirus, hay pisos enteros que se están contaminando porque no sabemos quién tiene la enfermedad y quién no", señaló.

La trabajadora acota que el personal de Salud debería pasar la prueba de descarte cada 15 días, ya que la exposición al COVID-19 es constante en el servicio, exponiendo a los pacientes no contaminados, a sus colegas y a sus familiares en casa.

También reclamaron por el nombramiento de los trabajadores que llevan años laborando en hospitales, el pago de guardias hospitalarias y la entrega del soporte alimentario para los colaboradores.

"El presupuesto está siendo mal utilizado por los directores de turno, acá estamos pidiendo el pago de guardias hospitalarias, además el nombramiento de trabajadores, hay gente que está laborando 15 años en servicios generales como limpieza, mantenimiento, lavandería, ¿acaso no tienen derechos?", finalizó.

Esta manifestación fue convocada a nivel nacional; en distintas regiones trabajadores de diferentes hospitales salieron en protesta, exigiendo también puentes aéreos para los trabajadores infectados y la derogatoria del D.S. 083-2020.