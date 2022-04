El último viernes por la mañana, un numeroso grupo de pobladores de la localidad de Lucre en la provincia de Quispicanchi - Cusco, marcharon hasta las instalaciones del Parque Arqueológico de Pikillaqta, a fin de reclamar por permisos para construcciones y habilitaciones urbanas, acciones que estarían prohibidas por tratarse de una zona contemplada dentro de un sitio arqueológico.

Carteles en mano, los moradores llegaron hasta la garita de acceso a los restos arqueológicos y lograron ingresar hasta una explanada situada al lado del atractivo turístico, en el lugar expusieron sus reclamos señalando que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la normativa actual del Ministerio de Cultura, frenan el desarrollo de su pueblo.

“Nos hemos congregado porque Cultura Cusco está haciendo trabas al progreso y desarrollo de nuestro distrito, no nos permite la habilitación urbana, no nos permite construir un nuevo cementerio ya que el actual ha colapsado y no permiten que hagamos pistas ni veredas”, señaló un dirigente local.

Mientras tanto desde Cultura Cusco señalaron que, por su condición de monumentos o sitios arqueológicos, cierto tipo de edificaciones y construcciones están prohibidos en la zona, sin embargo coordinarán una reunión técnica con las autoridades y moradores de Lucre a fin de socializar las limitaciones o restricciones que están vigentes en zonas patrimoniales.

Se supo que las visitas turísticas se llevaron a cabo con normalidad en lo que duró la manifestación, finalmente un contingente policial llegó a la zona y evitó que los marchantes tomen el centro arqueológico.

DATO:

- Pikillaqta o “pueblo de las pulgas” es un yacimiento arqueológico conformado por los restos de una ciudad del Antiguo Perú, de la era prehispánica. Está ubicado a unos 30 km al sureste de la ciudad del Cusco y fue uno de los más importantes centros administrativos - cultistas de la cultura Huari.