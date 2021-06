Una inusual campaña viene siendo impulsada por algunos internautas a través de redes sociales. En ella, piden no visitar la ciudad de Cusco bajo el lema ’Cusco ya fue’, a modo de ’castigar’ a los cusqueños, que votaron en su mayoría por Pedro Castillo para presidente de la República.

Esta campaña que se viralizó con opiniones a favor y en contra de la iniciativa, ha generado todo tipo de reacciones entre empresarios y autoridades de Cusco, que en su mayoría restaron importancia a la iniciativa, señalando que es una bravata por parte de personas que no respetan el voto ajeno.

Julio Hancco, prefecto de Cusco, declaró a Correo que este tipo de cometidos no mellan en absoluto el arribo de turistas a la Ciudad Imperial, ya que es un destino firmemente consolidado a través de los años, reconocido y valorado por visitantes nacionales y extranjeros.

“Personas de Lima o no sé de dónde están haciendo este tipo de campañas que en este momento no tienen mayor relevancia. Cusco es una maravilla, no sólo del Perú sino del mundo, todas las personas desean y sueñan con visitar nuestro Cusco querido, así que esos comentarios y esas publicaciones no van a afectar el turismo, es un grupo minoritario de ciudadanos renegados, que han obtenido resultados que no les han favorecido”, señaló.

La autoridad cusqueña también exhortó a la población a esperar con calma los resultados de las elecciones, llamando a la serenidad a los simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular “debemos respetar la decisión de la mayoría de peruanos, nuestras actividades deben continuar, debemos seguir atentos a la pandemia”, finalizó.

LO TOMAN DEPORTIVAMENTE.

Edy Cuéllar, empresario del sector turismo y presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, tomó deportivamente la campaña que busca evitar la visita de Cusco, señalando que al primero que le conviene es al mismo Cusco, ya que le dan más espacio y amplitud en Twitter y Facebook.

“Esta campaña nos pone de moda, ahora volvemos a ser tendencia, porque así como ponen ese hashtag #CuscoYaFue, más personas responden con hermosas vistas de la ciudad y del campo, de nuestros atractivos arqueológicos, culturales, danzas y más, generando más comentarios a favor, que en contra de Cusco ”, mencionó a Correo.

Machu Picchu reabre sus puertas al turismo desde noviembre con el 30% de aforo, con todos los protocolos necesarios.

También mencionó que, de momento, los turistas nacionales representan el 91% del total de visitantes que llegan a la Ciudad Imperial, y que de ese porcentaje, el 80% son limeños, así que hay una alta concentración de viajeros connacionales transcurriendo por Cusco en este momento.