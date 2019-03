Profesor se disfraza para dictar clases y sorprende a sus alumnos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Captar la atención de los educandos y lograr un aprendizaje significativo es todo un reto para los profesores hoy en día. La distracción, desinterés y hasta cansancio a veces le juegan una mala pasada a los alumnos, haciendo que no atiendan a clases como deberían.

Consciente de esto, el profesor cusqueño Juan Quispe, ha desarrollado un método tan inusual como innovador para obtener la atención de los escolares, quienes además de sus alumnos se han vuelto fanáticos de sus atuendos.

VESTIDO PARA EDUCAR

Es que el docente puede asistir a sus clases de Historia vestido como el Inca Pachacúteq, otro día puede ir del revolucionario Túpac Amaru II o puede acudir caracterizado de un cavernícola, con Juan Quispe las clases son siempre una aventura.

"Mi primera caracterización la hice en el 2016 y me vestí como el Inca Pachacúteq, al principio me puse un poco nervioso, pero la respuesta de mis alumnos me dio el valor que necesitaba para continuar, ahora asisto vestido de algún personaje cada vez que puedo y a los pequeños les fascina, todos nos divertimos", citó.

HACIENDO HISTORIA.

Juan Ebert Quispe tiene 30 años y desde un principio sabía lo que quería hacer; estudiar la historia de Cusco, el Perú y el mundo le llamó la atención desde muy pequeño y logró graduarse de la Facultad de Historia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco a temprana edad.

El docente lleva cinco años educando niños en Cusco y provincias y hasta ha logrado -sin querer- que un par de sus estudiantes sigan sus pasos, postulando a la universidad y siguiendo la carrera de Historia.

"Les ha llegado a gustar tanto que incluso dos de mis estudiantes están siguiendo mi carrera, yo me siento feliz por ellos y por todo estudiante al que logro convencer que la historia no es difícil ni aburrida, sino todo lo contrario, es apasionante", refiere.

DATOS:

-El profesor dicta clases en el colegio Galileo de Cusco y en sus días libres viaja a comunidades alejadas y enseña el curso de Historia gratis a los niños que quieran oirlo.

-Él mismo confecciona sus trajes y cita que el más trabajoso fue el de Túpac Amaru II ya que tenía muchos ornamentos y detalles.