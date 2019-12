Un cusqueño candidato al Congreso de la República pasó el susto de su vida, luego que un rayo impactara cerca de donde él estaba, causando que se desmayara producto de la potente descarga eléctrica.

El hecho se registró la mañana del último domingo en la comunidad campesina de Llamamama, perteneciente al distrito de Ocongate en Quispicanchi (Cusco), hasta donde Johan del Castillo había llegado junto a su equipo en una caminata proselitista.

Según el vídeo se puede apreciar cómo el candidato descendía por una colina cuando su esposa lo llama para retirarse, cuando un rayo cae a la derecha y detrás de él.

Inmediatamente después de la descarga se aprecia cómo Del Castillo se desploma de rostro al piso, los gritos desesperados de su esposa Marianella son lo último que se escucha antes que se corte la grabación.

"Si no fuera por el vídeo yo no podría decir qué pasó, yo ya recobré la consciencia cuando me trasladaban al centro de salud. El rayo cayó a unos 400 metros de donde yo estaba, pero como el piso estaba húmedo condujo la descarga hasta mi", citó.

Por último señaló sentirse afortunado de haber resultado casi ileso tras el incidente, refirió sentir solamente fuertes dolores a nivel miembros inferiores debido a la descarga eléctrica “fue sólo un susto, a seguir trabajando”, finalizó.