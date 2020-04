Sergio Ludeña de Cienciano: "No se puede arriesgar la salud por el fútbol"

Cienciano se convirtió en el primer equipo peruano en adquirir pruebas de descarte de coronavirus para sus jugadores, quienes se someterán al test junto al cuerpo técnico, colaboradores y administrativos, como señaló a Correo, Sergio Ludeña, administrador del cuadro rojo.

Este jueves Cienciano anunció la compra de 200 kits COVID-19, que llegarán en el lapso de tres semanas, a cuyo término se procederá con su aplicación a todo trabajador del equipo cusqueño.

Según contó Ludeña, la mayoría del plantel se halla en Cusco, salvo dos jugadores que se encuentran en Lima y dos en el extranjero, en estos casos la aplicación se dará de igual manera, porque será de rigor.

"Dentro de Cienciano pensamos en la prevención, y por indicaciones del médico Luis Vásquez se estableció un protocolo de seguridad contra el coronavirus, el mismo que iniciará con la aplicación de las pruebas rápidas a todo el que trabaje en la institución", señaló.

EQUIPOS DE FÚTBOL EN CUIDADOS INTENSIVOS POR EL CORONAVIRUS.

El administrador de Cienciano mencionó que la pandemia del coronavirus ha afectado de manera muy fuerte a los equipos peruanos, ya que sin partidos, taquilla y sponsores se hace bastante complicado el pago de mantenimiento y haberes de sus colaboradores.

Señaló que para este lunes fueron convocados a una reunión con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol para conocer los avances que se realizan en torno al protocolo que regirá una vez que vuelva el balompié a las canchas locales, entre otros temas.

El directivo mencionó que primero se deberá establecer la seguridad al 100% tanto para los jugadores como para todo aquel que esté comprometido con llevar adelante los partidos de fútbol, un ambiente libre de COVID-19 deberá ser necesario antes de emprender el retorno del fútbol profesional.

"No se puede arriesgar la salud por el fútbol, la salud siempre será primero y debemos asegurarnos que no hayan contagios a ningún nivel, aún no sabemos cuándo volveremos a las canchas, pero cuando lo hagamos será con todas las medidas preventivas del caso", acotó.

Ludeña Visalot también mencionó que hasta salir de este problema, Cienciano se mantendrá a flote con un presupuesto del 75% de lo planeado, acotando que por esta razón se llegó a un acuerdo de rebaja de salarios de hasta un 25% a toda la plana que trabaja en Cienciano.

Para finalizar hizo un llamado a los hinchas, no sólo de Cienciano, sino del fútbol peruano, a respetar la normativa vigente, el uso de mascarillas, distanciamiento y aislamiento social, a fin de que la pandemia del coronavirus sea superada lo más antes posible y se puedan retomar todas las actividades que se realizaban a nivel nacional, incluido el fútbol.