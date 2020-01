Todo lo que necesitas saber frente a los dos posibles casos de Coronavirus en Cusco (VIDEO)

La Organización Mundial de la Salud declaró alerta internacional por la propagación del Coronavirus, y los países con alto tráfico de turistas y visitantes internacionales, como Perú, parecen estar más propensos.

Luego de hallarse cuatro casos sospechosos en Lima, otros dos fueron descubiertos en Cusco, donde turistas provenientes de China fueron aisladas y se hallan en estado de observación, como confirmó a Correo el médico Pablo Grajeda, director de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Cusco.

El especialista citó que las extranjeras ingresaron a Perú el día 27 de enero, luego viajaron a Cusco y visitaron Machu Picchu, cuando una de ellas mostró la sintomatología propia del Coronavirus.

Es así que las ciudadanas chinas fueron atendidas en el centro de salud de la zona y posteriormente referidas al Hospital Regional de Cusco, donde se hallan en estado de observación.

“Una de las turistas presenta todos los signos propios del virus, pero no podemos afirmar o descartar que lo tenga, por protocolo hemos extraído sus muestras y las hemos enviado a Lima, igual procedimiento hemos hecho con su acompañante, que pese a no mostrar signos podría tratarse de un caso asintomático, sea cual sea el virus que tienen, por seguro las dos están infectadas”, citó.

Pese a que las turistas no provienen de la zona de Wuhan, conocida por ser la zona de donde provino el virus, el especialista citó que son naturales de Beijing, ciudad catalogada por el gobierno Chino como muy propensa a alojar personas con esta enfermedad.

PLAN DE ACCIÓN EN EL AEROPUERTO Y TERMINAL TERRESTRE DE CUSCO.

El funcionario de Salud mencionó que antes de la ocurrencia de estos dos casos, la Dirección Regional de Salud de Cusco ya había elaborado una estrategia de acción, el denominada: 'Plan de Contingencia y Respuesta Frente al Riesgo de Transmisión del Coronavirus 2019 N-Cov en Cusco', que fue elaborado por Inteligencia Sanitaria, Epidemiología, Prevención de Emergencias y otras áreas comprometidas en este tipo de casos.

Este plan de acción consiste en realizar guardia en los principales centros de captación de turistas, llámese el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y el Terminal Terrestre de Cusco, donde tienen apostados equipos de especialistas que accionarán de acuerdo a los protocolos establecidos.

También mencionó que cerrar las fronteras a los visitantes extranjeros y sobre todo asiáticos no es la respuesta adecuada para este tipo de ocurrencias, sino más bien hacer incidencia en el cuidado que se debe de tener entre la población y también los turistas.

"A veces no podemos detectar el virus en los puertos de acceso como aeropuertos y terminales, ya que pueden pasar personas que no tienen ninguna clase de síntomas, sin embargo una vez dentro del país recién evoluciona la enfermedad, no hay cómo saber", acotó.

“NO PUEDEN DESCARTAR QUE EN CUSCO NO HAYA CORONAVIRUS”.

Luego de emitirse la alerta por parte de las autoridades sanitarias de Cusco, que confirmaron dos casos sospechosos de Coronavirus, cuyos posibles portadores ya se encuentran en aislamiento, desde el Minsa emitieron un pronunciamiento, descartando que estos dos casos en observación se traten de portadores del virus.

A propósito del hecho, el director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa Cusco, se mostró muy contrariado por las declaraciones emitidas por su colega Manuel Espinoza, infectólogo del Minsa, citando que aún no se puede confirmar ni mucho menos descartar que los pacientes tengan Coronavirus.

"Lamento las declaraciones emitidas en Lima, estas contradicen los hechos que estamos viendo en Cusco, la muestra obtenida de las pacientes con sospecha de Coronavirus ni siquiera ha llegado al Instituto Médico de Salud y menos aún tenemos los resultados entonces ¿cómo se puede descartar el virus en Cusco?", citó.

También mencionó que ningún funcionario del Ministerio de Salud en Lima haya tomado contacto con sus pares de Cusco para preguntar por la situación o saber sobre los procedimientos que se están llevando a cabo, haciendo énfasis en la falta de criterio para unificar esfuerzos contra la propagación de este virus en territorio nacional.

SIN INSTALACIONES ADECUADAS PARA HACER FRENTE A UNA EPIDEMIA.

El médico Manuel Montoya, jefe de Infectología del Hospital Regional de Cusco citó que años antes, frente a la llegada de otros virus, se contrató personal especializado que después fue destituido y se instalaron áreas críticas de infectología que ahora son utilizadas como oficinas, por lo cual en este momento el nosocomio cusqueño no podría hacer frente al brote de una epidemia.

También reveló que las dos pacientes sospechosas de portar el Coronavirus, a su llegada al nosocomio en Cusco, fueron instaladas en el Área de Traumatología, poniendo en riesgo tanto a los pacientes como al personal médico.

“Si se tratara del Coronavirus se debería cerrar todo el edificio, poner en cuarentena, pero las áreas que estaban destinadas para aislar a los pacientes con virus se han convertido en oficinas administrativas, eso a mi me parece una tontería”, señaló.

Finalmente citó que espera se mejore el flujograma de atención en cuanto a pacientes con cuadros de virus en potencia, pidiendo apoyo a las autoridades de Salud de Cusco y a nivel nacional para que mejoren la infraestructura del Hospital Regional de Cusco, que hace bastante tiempo ya revasó su capacidad de atención en el Área de Emergencia.

DATO:

-El director del Hospital Regional del Cusco, médico Félix Hidalgo, llamó a la colectividad a no generar pánico innecesario hasta no conocer los resultados concretos de los exámenes, solicitó a la población enfatizar el cuidado en el aseo personal, lavarse las manos, cubrirse la boca al estornudar o toser, entre otros.

CIFRA:

-33 Años tienen las pacientes chinas, ambas se hallan aisladas por separado y son constantemente monitoreadas por el personal de Salud en Cusco.