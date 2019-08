Tony Rosado lanza insultos contra el presidente Martín Vizcarra en concierto (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El cantante Tony Rosado vuelve a generar polémica por sus declaraciones. Esta vez, en un concierto que brindó junto a su agrupación en la localidad de Sicuani - Cusco, se refirió en tono insultante y hasta despectivo sobre el mismo presidente de la República, Martín Vizcarra.

El líder de Internacional Pacífico hizo un alto a su presentación en la 'Feria Agropecuaria Señor de Pampacucho' para señalar que no le teme a las denuncias, porque las acusaciones en su contra por discriminación y misoginia, según él, se tratan solo de un engaño para que la gente no piense en Tía María ni los problemas que tiene el Perú.

"Mañana van a salir en un programa de televisión a denunciarme porque ofendo a las mujeres, qué ignorantes que son, todo para que piensen en mí y se olviden de Tía María (...) por eso nomás lo hacen, me jo*** a mí para que la gente se olvide que están matando a los mineros, esos con*** rateros de m*** porque yo tengo cojones no como el presidente con*** que ni huevos tiene, que me denuncie con*** yo sé que el Perú me va a sacar de la cárcel", expresó el cantante de cumbia.

A los asistentes a dicho evento pareció no inmutarles estas declaraciones y el concierto continuó después de su perorata.

Como se recuerda, hace algunas semanas Tony Rosado se convirtió en el blanco de las críticas luego de ser investigado por una presunta 'agresión a las mujeres' e incluso justificar el feminicidio aludiendo que la culpa era de las mujeres 'porque no hacen caso a los hombres'.

Tras estos indicios el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar y el cantante tuvo que acudir a declarar a la Fiscalía acompañado de sus abogados.