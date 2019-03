Un policía muerto y cuatro heridos tras vuelco de patrullero a abismo

Síguenos en Facebook

La SO 1ra PNP Vanessa Gálvez Vásquez falleció en un trágico accidente vehicular luego que la camioneta que conducía con cuatro efectivos policiales a bordo cayera a un profundo abismo cuando se dirigían en comisión de servicio hacia la provincia de Andahuaylas, en Apurímac.

El accidente vehicular se registró la noche del domingo 24 de marzo en el sector de Moto Uripa, en Chincheros, a la altura del kilómetro 587 de la carretera longitudinal de la Sierra.

La camioneta policial con placa de rodaje PF-131 había partido un día antes de la ciudad de Lima y cumplía labor de inteligencia en esta vía que constantemente es utilizada por las bandas dedicadas al tráfico de drogas procedentes del Vraem.

Los policías heridos son el Mayor PNP Juan Saavedra Picón, SO 2da PNP Oscar Noé Saturno Medina, SO 2da. Martín Javier Ríos Armas y SO 1ra. Emiliano Santiago Salazar Vásquez

Debido a las lesiones sufridas recibieron atención médica en los centros de salud de Ranracancha y Chincheros. Posteriormente se informó que fueron evacuados a la ciudad de Lima. Las investigaciones continúan para determinarse las causas del accidente.