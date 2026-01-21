Las goteras registradas en los servicios de Cirugía I, II y III, así como en los ambientes de hospitalización del Hospital Ramiro Prialé, deberán ser reparadas en un plazo máximo de una semana, emplazó el representante de la Defensoría del Pueblo, Mario de la Cruz, a los funcionarios del nosocomio, al advertir que esta situación afecta directamente la salud de los pacientes.

La intervención se realizó ayer, luego de una denuncia publicada por Correo. Durante la visita, la Defensoría sostuvo una reunión con el director del hospital, Luis Huamaní Palomino, el administrador de la Red Asistencial Junín, Christian Bonifaz Muñoz, y el jefe de la División de Ingeniería.

En el acta levantada tras la inspección, los funcionarios de EsSalud reconocieron que los trabajos de mantenimiento debieron ejecutarse en el año 2025. Sin embargo, debido al tiempo que demanda el proceso de licitación, recién se iniciaron en los primeros días de enero de 2026, lo que habría ocasionado las filtraciones que afectaron principalmente a los pacientes internados en el quinto piso del hospital.

Ante esta situación, la Defensoría recomendó coordinar con la empresa Mayolda Sociedad Anónima, encargada del cambio de geomembrana en los techos del hospital, para que se asigne mayor personal y se reduzca el tiempo de ejecución de los trabajos, evitando así mayores perjuicios a pacientes y trabajadores.

“Hemos recorrido el quinto piso y en la zona de mayor afectación se han retirado las camas de los pacientes, colocándolas en ambientes más secos; sin embargo, los trabajos deben culminar en una semana”, señaló Mario de la Cruz, al precisar que el problema representa un riesgo sanitario.

Durante la inspección también se constató que el servicio de urgencias no se encuentra operativo debido a la falta de contratación de dos médicos generales.

Pacientes denuncian falta de medicamentos

Otra de las quejas recurrentes de los pacientes es el desabastecimiento de medicamentos. Ayer, una paciente trasplantada de riñón denunció que desde el 27 de diciembre espera la entrega del fármaco tacrolimus. “Tengo que tomar 10 pastillas diarias y no sé qué voy a hacer”, manifestó Edith Victorio.

Asimismo, la paciente Victoria M. S. informó que en farmacia le indicaron que los tres medicamentos recetados por el reumatólogo Jorge Olivera —orfenadrina citrato, vitamina D3 y pomada salicilada— se encuentran agotados. A ello se suma la falta de lidocaína en gel.

La Defensoría del Pueblo anunció que realizará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por EsSalud, especialmente ante la temporada de lluvias intensas que podría agravar la situación.