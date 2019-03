Administrador del GRH pide a consejeros regionales que aprendan a leer

Síguenos en Facebook

Integrantes del Consejo Regional de Huancavelica expresaron su incomodidad luego de ser ofendidos por el administrador del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), Manuel Venancino Morales, quien dijo a las autoridades regionales que aprendieran a leer.

OFENSA Y REACCIONES. Eran más de las 19:00 horas del 21 de marzo del 2019, y la sesión ordinaria de Consejo aún no acababa.

Fue durante este tiempo que el administrador expone ante el pleno del Consejo los argumentos para que las autoridades aprueben la exoneración de procesos para la adquisición de materiales para Defensa Civil del GRH.

Fue durante la etapa de preguntas y respuestas que el funcionario se expresó que los consejeros deberían aprender a leer.

Esto causó diversas reacciones, entre ellas las de la consejera regional de Tayacaja, Maritza Marleny Ravelo Chávez.

“Nosotros somos autoridades representantes elegidas, no puestas a dedo. Por otro parte también, para la siguiente señor presidente (dirigiéndose a Teobaldo Quispe), ya hemos reiterado tantas veces que documentos de este tipo, por lo menos se nos alcance con anticipación, porque no es posible que a los consejeros se les esté diciendo que no saben leer”, dijo la consejera.

Agregó: “Espero que sea la última vez que escuchemos ese tipo de cosas aquí, porque si estamos en este tema de la soberbia o faltarnos el respeto, no es correcto”.

Las palabras de Ravelo también fueron respaldadas por su homólogo de la provincia de Churcampa, Pelayo Marca Villantoy.

“En ese momento nosotros hicimos el llamado de atención, para que el funcionario deba ser respetuoso y que se rectifique de las palabras que ha vertido”, dijo Marca.

El consejero expresó que fue la primera vez que un funcionario faltó el respeto al pleno.

El día que suscitó la ofensa, los consejeros estuvieron en sesión ordinaria hasta pasada la medianoche.