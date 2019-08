Alcalde acusado por abuso a trabajadora lleva proceso libre

Con resolución N° 02, el juez de Angaraes, Miguel Matamoros, hace de conocimiento a las partes procesales del porqué no aprobó la prisión preventiva contra el alcalde distrital de San Antonio de Antaparco, Carlos Alfredo Quispe Llactahuamán (39), quien es investigado por un presento caso de abuso en agravio de una de las trabajadoras de la comuna de dicho distrito.

CASO Y DECISIÓN. Eran más de las 05:00 horas del 26 de julio del 2019 cuando personal policial del distrito de Julcamarca toma conocimiento del presunto abuso.

El subprefecto de San Antonio de Antaparco informó a la Comisaría que dentro del local de la comuna de dicho distrito habrian suscitado los hechos durante una despedida a uno de los trabajadores de la municipalidad.

Al trasladarse al lugar, los efectivos policiales hallaron a la agraviada quien les mencionó que el alcalde distrital habría abusado de ella.

Debido a esto, los agentes policiales se trasladaron hasta el domicilio del burgomaestre y lo intervinieron, para luego trasladarlo a la Comisaría.

Es por ello que la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva.

En la audiencia, las partes procesales argumentaron el porqué y el porqué no, se debía aprobar la prisión preventiva contra el alcalde.

Para el primer requisito de la prisión preventiva, el juez considera que sí cumple porque existen graves y fundados elementos de convicción.

Para el magistrado también sí se cumple el segundo, ya que la pena a imponerse sería mayor a los cuatro años.

No obstante, para lo que es peligro de fuga y obstaculización, el juez dispuso que no cumple ya que considera que el planteamiento de la Fiscalía no mostraba indicadores, es decir precedentes, que sean objetivos y probados.

Por ello, el juez dispuso la comparecencia.