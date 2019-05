Alcalde de Nuevo Occoro en proceso judicial por presunto favorecimiento

Síguenos en Facebook

El alcalde de Nuevo Occoro, José Raúl Sinche Muñoz, está siendo procesado a nivel de juicio oral por un caso de presunto favorecimiento a un postulante para la elaboración de un estudio definitivo del expediente técnico de dos proyectos. Hecho que habría suscitado cuando era coordinador regional de la unidad ejecutora “Lucha Contra la Pobreza” del Gobierno Regional de Huancavelica. Asimismo, otras cinco personas más están siendo procesados junto con la autoridad.

Por su parte, el burgomaestre alega inocencia y asevera que no cometió ninguna irregularidad cuando era coordinador regional.

CASO Y RESPUESTA. La acusación fiscal se basa en los hechos que habrían suscitado en el año 2015.

Según el argumento del fiscal anticorrupción de Huancavelica, Frans Ponce Rosado, los funcionarios de dicha unidad ejecutora habían favorecido a Manuel Jesús Quispe Anticona para que elabore el estudio definitivo del expediente técnico de los proyectos: “Instalación del servicio de agua para el sistema de riego en los centros poblados de Yauyopata, Putacca. Islavchumpi, Marquida, Quiñiri, del distrito de Moya” e “Instalación del servicio de agua del sistema de riego Llamahuasi en las localidades de Rupacc. Cieneguilla, Huayllapaíu y Chaccharumi del distrito de Lircay”.

Pese a que el postulante no cumplía con los requisitos establecidos.

Es por ello que José Sinche, Manuel Quispe, Forbes Alan Asto Muñoz, Vilma Campos Jesús, Edison Dávila Vargas y Diógenes Pari Pérez, están siendo procesados por un caso de presunta colusión.

“Yo ya he dado mi manifiesto ante el juzgado. Y como dije, el Comité de Selección es autónomo, y sus integrantes tendrán que responder. No tengo nada que ver este caso y no interferí en el proceso del comité”, dijo el alcalde.

El burgomaestre aseveró que estará a la espera del resultado final, y que mayor información la podrá dar el abogado que lleva su caso.

Cabe señalar que la siguiente audiencia de juicio oral será el 31 de mayo del 2019 y será desarrollada por la magistrada Marisol Jaramillo Garro.