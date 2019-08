Alcalde de Saccsamarca hace pedido luego de morir

Síguenos en Facebook

Pobladores de la comunidad campesina de Saccsamarca realizaron una marcha en la ciudad de Huancavelica.

La razón a esto era un documento que fue presentado a la Dirección Regional Agraria de Huancavelica (DRAH) por un alcalde que falleció más de un mes y medio antes de la presentación de dicho documento, el cual pedía la delimitación y reducía la ámbito geográfico de la comunidad de Saccsamarca.

MARCHA. Eran más de las 10:00 horas cuando iniciaron su marcha.

La movilización se basó en que el 27 de agosto de 1984, el señor Rudecindo Jurado Escobar (en ese entonces alcalde de Saccsamarca) presentó una solicitud en la cual pedía la delimitación y titulación del territorio comunal.

Lo extraño de esto es que la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH) emite una partida de defunción en la cual plasma que Rudecindo Jurado Escobar falleció el dos de julio de 1984, a las 20:00 horas.

“Lo que nos indigna es que la Dirección Regional Agraria haya aceptado la solicitud de una persona que ya había fallecido a causa del terrorismo. Lo que estamos solicitando ahora es que las autoridades inicien o aprueben el inicio de una investigación de esto, ya que con este documento se han emitido resoluciones por parte de la DRAH los cuales han perjudicado a la comunidad porque la han reducido en gran manera”, manifestó César Villa, integrante del Comité de Tierras de Saccsamarca.

Cabe precisar que el presidente de la Comunidad, Tito Escobar Sedano, y una comitiva, se reunieron con los funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH).

“Se ha tenido la reunión pero no hubieron acuerdos positivos para nosotros. Nos dicen que este caso ya se ha prescrito o que lo van a revisar pero no nos dan palabras de esperanza. Seguiremos realizando marchas hasta que el gobernador (Maciste Díaz) no atienda. Lo único que la población pide es que se investigue este caso y que alcancemos la justicia”, afirmó Escobar.

Los comuneros informaron que en el 2015 tuvieron conocimiento de los documentos antes mencionados.

PROCESO JUDICIAL. A nivel judicial caso está en la Corte Suprema.

Los comuneros explicaron que el caso fue judicializado y que actualmente se encuentra en la Corte Suprema.

“Tanto en primera instancia como en Sala, los jueces no decidieron a favor de la comunidad, pese a que existen estos documentos, ahora el caso está en la Corte Suprema y esperamos un resultado favorable”, dijo Villa.