​Alcalde propone combatir la anemia con "shita" y sangrecita

El alcalde del distrito de Ascensión, Edwin Muñoz Quispe, dio a conocer que han conformado un frente multisectorial para la lucha contra la anemia, pero cuestionó la utilización de las llamadas “Chispitas”, suplementos con micronutrientes, pues, en su opinión, no han demostrado eficacia.

Reveló que en un reciente mapeo de la anemia infantil en el distrito, hallaron 697 niños de 6 a 35 meses aquejados por anemia.

“Recién estamos iniciando con los tamizajes, por lo que todavía no son cifras exactas, pero todo lo avanzado indica que son un 63% de niños con anemia . Es lamentable y nosotros estamos dispuestos a trabajar para combatirla desde todos los frentes”, precisó.

En esa línea, dijo que el suministro del suplemento ferroso no está dando resultados y cree que es un gasto poco eficiente: “Muchos nutricionistas del mundo no recomiendan suministrar ese tipo de hierro que es de origen industrial y no animal o vegetal, porque el adecuado es el animal el que es asimilado o absorbido mejor por el organismo”, aseveró.

YUYO. Sostiene que darían mejores resultados el “humilde” yuyo y la sangrecita, cuyo consumo promoverán en su distrito, pues estos alimentos fueron propuestos en la última reunión tuvieron.

“En la reunión que hemos tenido en la mesa, hemos propuesto la sangrecita, un hierro de origen animal y el yuyo que tenemos acá. Les invitamos a todos en un picante”, contó.

VASO DE LECHE. También desestimó la función que cumple el Programa de Vaso de Leche cuyo fin inicial era la de ayudar a superar la inseguridad alimentaria o elevar el nivel nutricional y la calidad de vida de poblaciones vulnerables, pero -afirma- que no se está cumpliendo.

“Prácticamente el Vaso de Leche ha colapsado porque nunca cumplió los fines para el cual fue creado”, finalizó.