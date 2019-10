Aparecen más víctimas de violador abatido por la Policía

Síguenos en Facebook

La reciente balacera en el sector de Callqui Chico, que acabó con tres policías heridos y un delincuente muerto, han motivado a que más víctimas de este sujeto abatido por la Policía, salgan a la luz y se animen a hablar, una de ellas es una joven que asegura fue ultrajada sexualmente cuando tenía 17 años.

La víctima, quien ahora tiene 20 años, de nombre Yeni narró pasajes de la pesadilla que vivió en el año 2016. "En esa fecha yo estaba paseando con un amigo por el mirador del cerro San Cristóbal, a eso de las 5 de la tarde, decidimos bajar, cuando dos sujetos nos interceptan, tenían puestos pasamontañas y llevaban armas de fuego, uno de ellos me atrapa, nos preguntan nuestros datos apuntándonos con una pistola, después nos llevaron a la fuerza a una cueva, donde nos obligan a ponernos boca abajo, nos amarraron con un pasador, a mi solo me dejaron libre un pie, luego me obligaron a ir a espaldas de la cueva, ahí abusaron sexualmente de mi, primero uno y después el otro", es el desgarrador testimonio de la joven.

Según cuenta Yeni, a los 5 días de haber sufrido esta traumática experiencia, su tío a quien contó lo sucedido, logró atrapar a uno de los delincuentes. "Con toda la indignación, mi tío y sus amigos, llevando su huaraca empezó a ir al lugar, hasta que vio a dos sujetos que estaban descendiendo el cerro, seguramente buscando abusar de más chicas, uno de ellos se escapó y a otro lo agarraron y lo llevaron a la comisaría, el nombre de este hombre era Rodolfo Ayuque Laurente, el mismo que hace unos días fue muerto por la Policía, cuando intentaba violar a otra joven", cuenta la agraviada.

LIBERADO. Lo que más indignación le causa a Yeni, es que luego de formular la denuncia y seguir un proceso, en el que tuvo que pasar examen de integridad sexual e incluso según su testimonio el ADN del acusado confirmaba el vejamen, este fue puesto en libertad. "Si lo hubieran llevado a la cárcel, se habrían salvado otras chicas que según dicen también fueron abusadas por este tipo", concluye la víctima, tras afirmar que esa experiencia marcó su vida y no ha podido recuperarse