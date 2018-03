​Asaltantes se llevan auto en medio de fuego cruzado y dejan dos pasajeros heridos

Síguenos en Facebook y YouTube

Dos viajeros resultaron heridos de bala durante el robo de un automóvil en la carretera. Policías de las comisarías de Anco y Mariscal Cáceres se movilizaron tras el asalto a los pasajeros de un auto rojo de marca Toyota, modelo Yaris, placa FIH 275. El incidente ocurrió el lunes a las 23:00 horas, cuando el auto manejado por Ángel Quispe Clemente fue atracado por cinco encapuchados, vestidos con ropa de camuflaje y armados con fusiles y pistolas.

BALACERA. Durante el asalto a mano armada, un efectivo policial, quien no estaba de servicio, viajaba de Huancayo a Ayacucho a bordo de su unidad particular y presenció el violento asalto. El SO3 PNP José Luis Vega Juscamayta, de la Sub Unidad Grupo de Operaciones Antidrogas observó que un sujeto le hacía señas para que avance, pero en la otra mano tenía un arma de fuego, al verse descubierto el asaltante le disparó y en una rápida reacción el agente dio tres tiros al aire, luego lo hizo contra de los delincuentes, quienes al recibir el intercambio de fuego cruzado optaron por darse a la fuga llevándose el auto y a un pasajero identificado como Eder Suarez Franco (32).

El policía auxilió al herido Elio Gutierrez Jeri y lo llevó al centro de salud de Quichuas, él tenía herida de bala en la pierna. Horas después, los secuestradores liberaron a Eder en un paraje de Cosme, fue auxiliado por pobladores quienes lo llevaron al centro de salud de Chilcapata, donde le diagnosticaron herida de bala en el brazo izquierdo, cerca al hombro. Eder fue atendido en el hospital de Anco, mientras que a Elio lo llevaron al Hospital de Essalud en Huancayo. Alerta Por información de inteligencia, saben del posible desplazamiento de una columna terrorista por Quichuas y Anco.