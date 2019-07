Aumenta uso de píldora "del día siguiente" en Huancavelica

Síguenos en Facebook

Solo en el primer trimestre del año, 144 mujeres en edad fértil de la región han usado el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), popularmente conocido como la pastilla del día después.

Las cifras fueron dadas a conocer por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica, además esta institución precisó que las usuarias que más la utilizaron, oscilan entre los 18 y 29 años de edad.

De acuerdo al registro del sector, el 2017 usaron este método 650 mujeres en edad fértil y para el 2018 la cifra descendió a 507, sin embargo la tendencia para este año puede subir pues en el primer trimestre fue de 144. Del total, el 46% osciló entre los 18 y 29 años; 38%, 30 a 59 años y; 15%, de 12 a 17 años.

SOLO EN EMERGENCIA. Al respecto, el coordinador de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Oscar Chagua Pariona, indicó que la píldora es solo para casos de emergencia y para prevenir embarazos no deseados en caso se hayan olvidado o no usen algún método anticonceptivo. “El AOE tiene alta efectividad si se toma dentro de las 72 horas posteriores a las relaciones sexuales y no debería usarse más de tres veces por año debido a que podría provocar alteraciones hormonales en la mujer”, señaló el especialista.

DISPONIBLE. Chagua también se refirió a la decisión del Poder Judicial que ratificó la distribución de este medicamento en todos los establecimientos de salud del país e indicó que la DIRESA Huancavelica cumplirá con la disposición.

“Esta píldora de emergencia está disponible gratuitamente en todos los establecimientos de salud de la región y previa a la entrega, el personal de salud, brinda primero toda la información y orientación de uso para evitar futuras complicaciones”, aseguró.

Cabe precisar que a nivel nacional diversos sectores, entre ellos la Iglesia se opusieron a la distribución gratuita de la píldora, sin embargo el Poder Judicial desestimó los argumentos en contra y determino su entrega, por ser una política de salud del estado.

Precisión

Pastilla no se considera abortiva

En su decisión, el Juzgado Constitucional indicó que existe evidencia científica que sustenta que el mecanismo de acción de la anticoncepción oral de emergencia es inhibir o retrasar la ovulación; no afectando la función de los espermatozoides ni al óvulo fecundado, por ello no se puede considerar como abortiva.