Autoridad de San Pedro de Coris rompe diálogo y acusa de doble discurso al MINEM

Cuando se creía que la segunda Mesa de Diálogo en la PCM, había sido fructífera e incluso autoridades huancavelicanas expresaron su satisfacción por la supuesta voluntad del gobierno central, para lograr la venta de la mina Cobriza, separada de la planta de la Oroya, nuevamente surgieron los problemas por un comunicado firmado por un representante del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que va en sentido contrario.

Bastante preocupada, la alcaldesa de San Pedro de Coris, Yanet Meza, expresó su extrañeza por el citado escrito, que según consideró, demuestra un doble discurso y una actuación nada clara del MINEM.

El escrito aludido fue emitido el 22 de agosto pasado por Jaime Chávez Riva Gálvez, representante del MINEM ante la junta de acreedores y está dirigido al gerente general de la empresa Chrisvic Group SAC. (interesada en comprar la mina) a quien comunica textualmente: “El Presidente de la República ya tiene conocimiento del inicio del proceso de compra del complejo metalúrgico de la Oroya y de la Unidad Minera Cobriza, ambos adjudicados a los acreedores”.

FIN DE DIÁLOGO. Ante esta situación, Yanet Meza aseguró que las autoridades de Coris, ya no volverán a dialogar en la PCM. “Con esas actitudes el MINEM está provocando un conflicto mayor, no sabemos a que está jugando. A nosotros nos dicen lo que queremos oír, para que no hagamos la huelga y a los trabajadores de la Oroya, quienes también han anunciado una huelga, les dicen otra cosa, todo indica que están manejando un discurso para nosotros y otro para los acreedores de la Oroya. Nosotros ya no vamos a dialogar en la PCM, solo accederíamos a conversar con el Ministro; todos los presidentes de comunidades ya tienen conocimiento y vamos a ponernos de acuerdo para el inicio de la huela indefinida”, aseveró.

Exigencia

El principal pedido de las autoridades y pobladores de Coris es que la mina de Cobriza se venda por separado de la planta de Oroya.