Autoridades de Hvca. respaldan a Vizcarra

Las palabras del Presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, casi al final del Mensaje a la Nación, fueron el prólogo a una diversidad de reacciones por parte de los congresistas.

“He recorrido las regiones y la población es quien me dice, “Presidente, cierre el Congreso”, ante esta realidad, hoy propongo una reforma constitucional y elecciones adelantadas”, dijo Vizcarra, y esto creó reacciones de disconformidad de varios parlamentarios, no obstante, autoridades de la región Huancavelica recibieron con grata respuesta el anuncio del Presidente y respaldaron las palabras del mandatario nacional.

“LA POBLACIÓN PIDE”. El gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, fue el primero en respaldar al Presidente.

“Y no era de extrañar esta propuesta por parte del Presidente. Cuando he acompañado al mandatario nacional, escuché el clamor de la gente que le solicitaba que cierre el Congreso. Creo que el Presidente hice bien en presentar esta propuesta de elecciones adelantadas al Congreso, quienes tendrán que evaluar si es viable o no la propuesta”, manifestó Díaz.

Acotó: “Por otro lado, no me parece correcto que algunos congresistas interrumpan el Mensaje a la Nación. Con esto, ¿qué ejemplo se está dando a los jóvenes, a los niños?, creo que debieron comportarse acorde a la investidura que ostentan”.

El mandatario regional señaló: “Los congresistas han perdido la confianza de la población. La gente quiere que velen por la salud, la educación, y demás necesidades, de su pueblo, mas la misma población es la que dice que no ve eso en los congresistas”.

Por su parte, los consejeros regionales de Huancavelica, Teobaldo Quispe Guillén y Fernando Clemente Arana, exhortaron a los congresistas de la región huancavelicana a evaluar con criterio la propuesta presentada por Martín Vizcarra.

“La población pide, pero es incierto el resultado de esta propuesta ya que, como se ha visto en el Mensaje a la Nación, no todos los congresistas están de acuerdo en que se realicen las elecciones adelantadas”, aseveró Quispe.

Agregó: “En todo caso, como autoridad regional y como peruano exhorto a los congresistas a evaluar la propuesta del Presidente con criterio, pensando en la población”.

“Lo que hizo el Presidente Vizcarra con pedir elecciones adelantadas es solo dar a conocer el sentir de todos los peruanos, ya que se ha perdido la fe en los congresistas. Asimismo, no está pidiendo únicamente las elecciones para el Congreso, sino también para su cargo como Presidente”, dijo Clemente.

Expresó: “Desde el momento de este anuncio, prácticamente ya se hizo notoria la oposición a la propuesta, pero los congresistas ya deben pensar en el pueblo”.

Finalmente, el congresista del partido Frente Amplio, Zacarías Reymundo Lapa Inga, afirmó que el Presidente Vizcarra hizo bien en pedir las elecciones adelantadas. “Nosotros habíamos solicitado anteriormente que se realicen estas elecciones y el Presidente lo reafirmó, ya que el sentir de la población no puede dejarse de lado”, dijo Lapa.

El parlamentario afirmó que Frente Amplio respaldará las elecciones adelantadas.

Por otro lado, sobre la propuesta del Presidente Vizcarra al Congreso, acerca de que existan elecciones adelantadas, también buscamos la versión del congresista de Fuerza Popular, Wuilian Alfonso Monterola Abregu, pero sin tener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Entre las preguntas a realizarse estaba la postura que iba a tomar sobre esta propuesta y qué opinión tenía sobre la reacción de algunos parlamentarios.

Cabe precisar que en los últimos siete minutos del Mensaje a la Nación, Martín Vizcarra presentó la propuesta de elecciones adelantadas.