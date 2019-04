Autoridades informan sobre obras paralizadas, presupuesto, entre otros

Síguenos en Facebook

Maciste Díaz, Rómulo Cayllahua y Edwin Muñoz informan sobre las acciones que realizaron en los primeros tres meses y de las acciones que realizarán, incluida las audiencias públicas

Hoy se cumplen los 100 días de gestión de los diferentes niveles de gobierno en la región Huancavelica. Ante esto, Maciste Díaz Abad (gobernador regional de Huancavelica), Rómulo Cayllahua Paytán (alcalde provincial de Huancavelica) y Edwin Muñoz Quispe (alcalde distrital de Ascensión), informaron sobre las acciones realizadas durante este año en relación a la ejecución presupuestal, estado de obras y cumplimiento de metas.

“CORREMOS, NADIE CAMINA”. El mandatario regional fue claro al decir que su personal debe trabajar a la par de las gestiones que realiza.

“Los funcionarios deben correr junto conmigo, nadie camina, y si no les agrada la forma como trabajo pueden dar un paso al costado”, expresó Díaz acerca de sus funcionarios aseverando que está evaluando varios cambios.

Asimismo, el gobernador explicó que las obras paralizadas están siendo revisadas. “La población debe entender que no se puede avanzar de la noche a la mañana cuando aún se está revisando el estado de las obras. No digo que existan irregularidades, pero no se descartan las posibilidades”, detalló Díaz.

Agregó: “En relación de la ejecución presupuestal si bien la cifra no es alta, seguiremos manteniendo la política de gestión de cero reversión”.

El mandatario explicó que el 15 de abril informará sobre los 100 primeros días de su gestión y adelantó algunas de las acciones que está realizando.

“Vamos a fomentar el turismo, y para esto vamos a inyectar de presupuesto a la DIRCETUR, porque de qué sirve traer al mejor profesional si al final no le das las herramientas necesarias para su trabajo, al final todo termina igual o incluso peor que antes. También estamos haciendo las gestiones para establecer a Huancavelica como la primera región de producción orgánica del país, incluso de Latinoamérica, para lograrlo ya estamos realizando las coordinaciones para la participación de cuatro productores huancavelicanos en una feria exportación que será realizada en Italia”, manifestó el gobernador.

Finalizó exhortando a los consejeros a que fiscalicen a todos por igual. “Está entre sus funciones y se respeta, pero que sea a todos por igual”, señaló Díaz.

“ESTÁN EN COMISIONES”. Por otro lado, el alcalde Cayllahua informó que está en constante coordinación con los funcionarios para el cumplimiento de metas y que existen diversas comisiones para diferentes caso que hay en la comuna provincial de Huancavelica.

“Estamos trabajando con el equipo técnico para entregar una información detallada sobre los 100 días de gestión. Como somos autoridades nuevas siempre hallamos deficiencias de la anterior gestión y es lo que ahora estamos superando. Sobre temas de presunta irregularidad, ya hay una comisión que está investigando estos casos y en la cual están participando tanto la Contraloría como la Fiscalía”, afirmó el burgomaestre provincial.

El alcalde señaló que la ordenanza que permite la autorización de licencias a giros especiales como bares, cantinas y otros, está en proceso de modificación. “Sí, está en proceso de modificación, porque se debe respetar al pueblo y de esta ordenanza no se deben aprovechar los señores de bares y cantinas. Por otro lado, creo que sí vamos a lograr cumplir con la ejecución presupuestal y también ya estamos realizando las acciones para oxigenar la circulación del tránsito vehicular, ya que el parque automotor ha crecido y esto ha causado un desorden en relación al transporte”, dijo Cayllahua.

Resaltó. “Esperamos contar con la participación de toda la población el día de la audiencia pública. Esto también está siendo revisado y elaborado por una comisión, y seguramente en estos días se esté anunciando la fecha de la audiencia pública”.

“LLUVIAS FUERON EL PROBLEMA”. Por su parte, el alcalde distrital de Ascensión informó que su ejecución presupuestal de inversiones es menos del 2% porque las lluvias no dejaban avanzar las obras y por ello el gasto de obras no avanzó.

“Las lluvias fueron un problema durante los tres primeros meses, pero en este mes ya estamos avanzando y estamos gestionando para que al 30 de abril pasemos el 20%, que es uno de los indicadores de la Meta 1 del Plan de Incentivos del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)”, explicó Edwin Muñoz.

Acotó: “En relación a las otras metas del MEF, también hemos avanzado, por ejemplo, en la Meta 4 ya hemos emitido la resolución de alcaldía para combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil, asimismo, hemos empezado con las visitas a las familias para verificar la filiación de los niños de 4 y 5 meses al SIS (Seguro Integral de Salud).

El alcalde aseveró que la meta sobre el manejo de los residuos sólidos es un tema que está causando algunos problemas debido a que el botadero no cuenta con un saneamiento físico legal. “Es un problema que estamos buscando su solución desde inicio de la gestión”, agregó el alcalde distrital.

El burgomaestre afirmó que el informe detallado será en la audiencia que realizará el 17 de abril en la plaza de Ascensión.

Al igual que ellos, las autoridades de los 97 municipios restantes también informarán sobres sus 100 días de gestión.

Cabe señalar que hasta ayer, de las 100 comunas; 22 cumplen con indicador del 20% de ejecución presupuestal; 18 están entre el 20% y el 10%; 37% están entre el 10% y el 0.1%; y los demás están en 0%.