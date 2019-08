Camioneta vuelca en Acoria y cae a precipicio de 100 m de profundidad

Síguenos en Facebook

Cinco personas que se dirigían a su centro de trabajo, pasaron la experiencia más terrible de su vida, vieron muy de cerca la muerte y quedaron con diversas lesiones, luego que el vehículo en el que viajaban, se salió de la vía y cayó a un precipicio de aproximadamente 100 metros de profundidad.

TESTIMONIO. “Nosotros viajábamos de Huancavelica rumbo a Acoria, pues trabajamos para una empresa en ese distrito, no recuerdo muy bien como sucedió el accidente porque me quedé dormido, pero cuando desperté, vi que el carro estaba destrozado, me dolía el cuerpo, además mis dos hermanos y mi vecino se quejaban de dolor”, contó Jhonatan Lázaro Pomasunjo (35), uno de los ocupantes de la camioneta Pick Up, marca Mitsubichi, color acero y placa F7I-898, que sufrió el percance.

El siniestro aconteció ayer a las 6:30 horas, exactamente en el sector denominado Huiñacc Centro, jurisdicción del distrito de Acoria.

Por esta zona transitaba la citada unidad vehicular, conducida por Raúl Montoya Vargas (40), quien por causas materia de investigación, realizó una mala maniobra, perdió el control del volante y cayó al barranco.

El accidente movilizó a miembros de la Policía y a personal de los centros de salud de Acoria y Huanaspampa, quienes descendieron el precipicio, brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron al Hospital Regional Huancavelica, siendo identificados como los hermanos Jhonatan (35), Brayan (25) y Dante (32) Lázaro Pomasunjo, los dos primeros presentan policontusiones y el último de los nombrados fractura de pierna izquierda. También resultaron con contusiones Jorge Suaznabar Obregón (30) y el conductor Raúl Montoya (40).

Los 5 lesionados permanecen internados en el nosocomio y en observación.

Informada

La Segunda Fiscalía Penal de Huancavelica tomó conocimiento del caso e inició con las investigaciones sobre las causas.