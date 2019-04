Casa está en pésimo estado y podría derrumbarse

Síguenos en Facebook

Una vivienda que se encuentra muy deteriorada y da la impresión de que en cualquier momento se puede derrumbar, se ha convertido en un peligro, pues vecinos temen que ocasione daños a los moradores del sector o a los inmuebles aledaños.

La casa está ubicada en el pasaje Montevideo, muy cerca al Mercado de Abastos de Huancavelica y según contaron los vecinos, está inhabitada, sin embargo la dueña, de apellido Almonacid, tendría un terreno en otro sector de Huancavelica.

La morada presenta rajaduras en toda su estructura, los tejados están desmoronados e incluso parte de las paredes están rotas.

“Es evidente el estado de esa casa, lo peor es que si hay un derrumbe nosotros vamos a ser los perjudicados, podría debilitar las estructuras de los inmuebles vecinos y hasta aplastar a nuestros hijos”, manifestó una de las vecinas de la zona, de nombre Carmen.

NI ENTERADOS. Luego de constatar el crítico estado de la construcción pedimos la opinión de la sub gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sin embargo representantes de esta dependencia dijeron desconocer del tema. “No estábamos enterados del estado de esa vivienda en particular, sin embargo sí de otros inmuebles de la provincia, que también están deteriorados, a cuyos dueños hemos notificado, uno de los problemas que tenemos para esta labor es que muchas de estas casas están abandonadas y no hay a quien notificar”, aseveró el encargado de esta oficina, Alejandro Carhuapoma Curo.

Horas más tarde el funcionario confirmó que acudieron a la casa, donde comprobaron que está vacía, pero obtuvieron los datos de la dueña y agregó que tratarían de ubicarla, además han exhortado a los vecinos para que guarden medidas de prevención e incluso podrían aislarla.