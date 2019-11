Colapso de buzón de agua provoca inundación de viviendas

La molestia y desazón cundieron en diversos pobladores que observaban como la calle quedaba totalmente inundada e incluso el agua empezaba a filtrarse en sus viviendas.

Las torrenciales lluvias que a diario vienen cayendo en Huancavelica, provocaron el colapso de un buzón de agua, ubicado en la avenida Los Incas en el barrio Santa Ana, donde están ubicadas diversas mecánicas y locales comerciales.

La situación generó que la vía quede repleta de líquido y los lugareños no podían ni caminar por la zona, además al menos 4 casas también fueron afectadas pues el agua empezó a invadir los inmuebles.

"El problema ha comenzado hace tres días, pero la municipalidad no ha hecho nada, nosotros pagamos limpieza pública y pedimos que solucionen el percance pues ni siquiera podemos salir de nuestras casas", aseveró la pobladora Rosa, una de las afectadas.

LIMPIEZA. Ayer en horas de la mañana servidores de la sub gerencia de residuos sólidos de la comuna acudieron al lugar. "El problema es que los vecinos recién han informado hoy (ayer) del inconveniente, hemos desatorado el buzón con ganchos, sin embargo se ha vuelto a tapar, se supone que dentro del buzón está el impase, por ello he ordenado que un equipo técnico con herramientas recién compradas hace unos días, acuda al sitio y brinde solución", indicó Fredy Sixto, sub gerente de residuos sólidos.

El funcionario también manifestó que ha programado una capacitación con los trabajadores de limpieza. "Por lo menos 4 servidores se van a ocupar del mantenimiento de los todos los buzones de la zona urbana de Huancavelica y así evitar casos similares, pues debido a las constantes precipitaciones hay riesgo de que colapsen generando inundaciones", concluyó.