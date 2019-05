Con gran nostalgia saludan a sus mamitas difuntas en el cementerio

Síguenos en Facebook

Nostalgia y gran emotividad vivieron cientos de huancavelicanos que fueron a saludar a sus mamitas fallecidas hasta el Cementerio General, donde les llevaron presentes, comida y hasta les dejaron “traguitos de licor” para que brinden desde donde se encuentren.

Como se ha hecho costumbre, El Día de la Madre, no solo dejó alegría y celebración, pues muchos pobladores la pasaron con pena al no tener a sus progenitoras vivas, por ello el camposanto principal de la Tierra del Mercurio, recibió a una multitud de visitantes.

REGALOS. Conocedores de la demanda, varios comerciantes se apostaron en el cementerio desde las 7 de la mañana, ofreciendo velas, globos, chocolates y todo tipo de adornos alusivos a esta fecha especial.

Los pobladores dejaron los regalos en los nichos de sus mamás difuntas, donde también pusieron vasos de cerveza, la comida que más les gustaba en vida y amenizaron el momento con las canciones preferidas de sus progenitoras.

“He venido a saludar a mi madre, que es todo para mi y la persona más maravillosa, que dio todo para que no me falte nada, esta fecha estoy triste porque no la tengo a mi lado físicamente, pero su recuerdo siempre me va a acompañar.”, manifestó la pobladora Rosario Paucar, una de las concurrentes al panteón.

Por su parte, el ciudadano Abel Ccanto, llevó la foto de su madre a su tumba, un bonito globo y le puso sus canciones favoritas.

“Por más que pasen los años, nunca me olvido de mi mamá, menos hoy que es su día, por eso he venido a decirle que la llevo en mi corazón”, expresó.

EN ASILO. Otro lugar donde también hubo abundante nostalgia, fue el asilo de ancianos, donde muchas mamitas de la tercera edad, pasaron su día con un rico almuerzo y una reunión organizada por la congregación de madres administradoras del albergue, sin embargo varias de ellas estaban tristes. “Casi la totalidad de ancianitas no reciben visitas pues sus familiares se han desentendido de ellas”, contó Sor Hilda.

Pedido

Las religiosas del asilo pidieron al Gobierno Regional que también entregue canastas a las madres albergadas.