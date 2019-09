Conflicto entre empresa Perú VIP y demás líneas de colectivos de Huancavelica

Síguenos en Facebook

Las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH) fueron el escenario del conflicto que existe entre la empresa Perú VIP y otras líneas de colectivos de la ciudad de Huancavelica. Los de la empresa estaban en el frontis de la comuna protestando, mientras que la otra parte, se encontraba dentro del municipio intentando reunirse con el gerente municipal de la MPH, Iván Contreras.

Ambas partes quieren que la comuna acate su postura; el representante de la empresa, pedía que la MPH mantenga la ruta que estaría respaldada por una medida cautelar del Poder Judicial y que les permitan tener más vehículos colectiveros; mientras que los representantes de las otras líneas solicitan al municipio que no acepte el pedido porque transgredía las normas.

PROTESTA. Eran más de las 09:00 horas cuando más de 12 personas se ubicaron en el frontis de la MPH y empezaron a protestar contra la comuna.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es igualdad, nada más. Nosotros somos la única empresa que con una medida cautelar nos han aprobado para establecer una ruta en la ciudad”, aseveró Ángel Contreras, representante de la empresa Perú VIP.

Agregó: “Pedimos es que se mantenga la ruta y que nos permitan tener más vehículos circulando, lo que incomoda a las otras líneas, porque no quieren competencia”.

RESPONDEN. Por otro lado, en la Subgerencia de Tránsito de la MPH, estaban los representantes de las otras líneas.

“Con una medida cautelar este señor no puede aumentar carros. Asimismo, como dijo el gerente (Iván Contreras), debe ser una ruta técnica y no por su querer, en todo caso cualquiera podría hacer la ruta que quisiera, y eso no es así, para eso existen normas, un procedimiento”, manifestó Rolando Bellido, representante de la Línea N° 7.

Asimismo, Luis Ortíz, representante de la ruta N° 3, no descarta una posible marcha, peor que dependerá de lo que decida la MPH.

BUSCAN SOLUCIÓN. Debido al conflicto entre la empresa Perú VIP y las demás líneas de colectivos, el gerente municipal de Huancavelica, Iván Contreras, afirmó que para el lunes o martes tendrá una respuesta.

“Una medida cautelar ampara la operatividad de la empresa, mas hay que tener en cuenta que existe una ordenanza municipal que exige que una ruta debe ser diseñada de forma técnica. Por lo que la empresa hizo una ruta a sus intereses particulares. De todas formas, voy a ver todos los documentos para luego tomar una decisión”, dijo el gerente.

Elva Cóndor, subgerente de Tránsito de la comuna, explicó que están evaluando soluciones acorde a ley.