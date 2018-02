Congresista Zacarías Lapa: “Corren rumores de que Nuevo Perú negoció dos ministerios”

Síguenos en Facebook y YouTube

El Congresista de Frente Amplio, Zacarías Lapa Inga, opinó sobre el indulto a Fujimori, la vacancia de PPK y dejó entrever que sus colegas de Bancada, Nuevo Perú, habrían negociado ministerios y proyectos para no vacar al presidente en diciembre

¿Qué opina del indulto a Fujimori?

Como Frente Amplio nunca aceptamos el indulto, por eso nosotros presentamos una moción de vacancia para que esta sea causal al presidente, no era la forma de cómo hizo su trámite, bajo la mesa. Los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta interpusieron una queja ante la CIDH y ya está para su pronunciamiento.

¿Cómo ve la actitud de Nuevo Perú de retirarse del Congreso durante la vacancia cuando era conocido en el Congreso que se venía el indulto?

El pueblo conoce, ustedes lo saben muy bien, nosotros, dos días antes sabíamos del trámite del indulto, inclusive pusimos de conocimiento a la Bancada, pero, se tenía que cruzar. El mismo día de la bancada se corría muchos rumores, entonces, los compañeros de Nuevo Perú, sabían y se retiran, eso era vox pópuli, inclusive llegaron al extremo de entrevistarse con el ministro de justicia, pero lo negaron totalmente. Si ellos se quedaban, el presidente no estaría sentado (en Palacio).

¿Se podría sospechar que ellos también negociaron?

Mira, hay muchas cosas que se señalan en el Congreso, muchas voces corren de que negociaron dos ministerios, varios OPDs, proyectos, y eso se ha manejado de esa manera, inclusive en nuestra propia bancada algunos congresistas lo llamaron por proyectos de 60 millones. Creo que de esa manera no se puede administrar el Estado Peruano, no, hasta qué extremo llegan para permanecer en el poder, y sigue pasando. También vemos una nueva moción que preparamos, con nuevas pruebas, ellos señalaban que no había pruebas, debido proceso, que el PJ se pronuncie, pero la Constitución no dice que se pronuncie el PJ, dice que si hay incapacidad moral, se va a la vacancia. Hay nuevas pruebas, hay pruebas suficientes…

¿Se mantendrán en el camino de la vacancia?

Los 10 congresistas lo hemos dicho, no vamos a retroceder, es el compromiso con el pueblo, hicimos lucha contra la corrupción venga de donde venga, izquierda, derecha, en la izquierda está comprometida Susana Villarán, lo hemos dicho bien claro, que se investigue, que si deben pedir que pidan prisión preventiva.

¿Humala y Heredia deben salir de prisión?

Nosotros no tenemos compromiso con nadie, Si ellos recibieron dinero, están allí, donde deberían de estar, no tenemos por qué decirles que ellos sean librados, hay pruebas, Barata tiene que firmar como han dicho que hay pruebas contundentes que era el operador de Odebretch en el Perú.