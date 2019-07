Conozca los “puntos calientes” de Huancavelica

El notorio incremento de inseguridad ciudadana en Huancavelica es un tema que alarma a la población, pues recientemente han ocurrido peleas, hurtos, y robos a mano armada, ante esta situación la Municipalidad Provincial de Huancavelica, ya tiene identificados los puntos con mayor incidencia delictiva de la ciudad.

“Huancavelica ha crecido poblacionalmente y ese es un factor que influye en el incremento de la delincuencia; anteriormente no se veían los delitos que se observan hoy, por ello tenemos que realizar acciones y estar preparados para que la delincuencia no nos venza”, aseveró la sub gerente de participación vecinal y seguridad ciudadana de la comuna provincial y secretaria de CODISEC y COPROSEC, Marianela Quispe Salas.

PUNTOS CALIENTES. Justamente, CODISEC ha elaborado el denominado “Mapa del delito” donde están identificados los lugares de mayor delincuencia y los ha dividido por sectores.

El denominado Sector 1, abarca la totalidad del barrio de Yananaco y las zonas de mayor alcoholismo son Augusto B. Leguia, Malecón Fray Martín, Jirón Gina Apumayta, avenida Andrés Avelino Cáceres y los jirones Antonio Landauri y Ricardo Palma.

Los sitios donde han ocurrido robos son los jirones Mercurio, Pachacutec, Cuzco, San Martín de Porres, Gina Apumayta y el Puente La Victoria de Ayacucho.

Por su parte, el denominado Sector 2 abarca la zona centro y los lugares de mayor alcoholismo son los jirones Arequipa, Agustín Gamarra, Hipólito Unanue, Arica, Micaela Bastidas, Francisco de Angulo y Huancayo.

Los sitios donde han ocurrido peleas con lesionados son los jirones Nicolas de Pierola, Virrey Toledo, Victoria Garma, Manco Capac y Manuel Segura. En estas zonas están ubicadas las discotecas Ariana y Kimbara.

También han sido registrados robos en los pasajes Miraflores, Jorge Chávez, Tacna, Puno y jirón Antonio Raymondi.

De otro lado el sector 3 comprende el barrio Santa Ana y las zonas de mayor alcoholismo son las avenidas Alfonso Ugarte, Los Incas, Los Chancas y el jirón Quischcahuaycco.

Los lugares donde han habido grescas con heridos son las avenidas Manchego Muñoz y Los Incas y los sitios donde han sido registrados robos son el Malecón Santa Rosa, Prolongación Augusto B Leguia y Francisco de Angulo.

Finalmente el sector 4 comprende el barrio San Cristóbal y los sitios de mayor alcoholismo son las avenidas 28 de Abril y Universitaria y los jirones Juan Pablo Solis y Potocchi.

También han sucedido robos en el jirón Accocucho, avenidas Universitaria y 28 de Abril, ofensas contra el pudor en la avenida Universitaria y el año pasado una violación sexual en el jirón Potoccchi, a la altura de la loza deportiva.

Según consideró Quispe Salas, entre las principales armas que cuentan para combatir la delincuencia están las cámaras de vigilancia, que este año han registrado numerosas incidencias negativas y han colaborado para la captura de involucrados en infracciones a la ley.