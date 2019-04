Consejeros opinan sobre detención de PPK y no descartan “cortina de humo”

Un hecho que está recorriendo todo el país y también a nivel internacional, es la detención preliminar por 10 días del expresidente de la República del Pérú, Pedro Pablo Kuczynski Godard (PPK); y Huancavelica no es la excepción, y por ello, varios consejeros regionales opinaron al respecto, aunque algunos creen que no sería extraño que este incidente sea una “cortina de humo”.

OPINIONES. La consejera regional de Huaytará, Micaela Emperatriz Sotelo Berrocal, expresó que es un hecho lamentable que un expresidente pase por esto.

“Las normas y las leyes están hechas para cumplirse, y no es la primera vez que un expresidente pase por uno caso parecido. Esperemos que esto sea parte del proceso para llegara una justicia y que no se preste a lo que se conoce como “cortina de humo”, esperemos que este no sea el caso”, manifestó Sotelo.

“Como ciudadanos se quiere que las autoridades sean los representantes de nuestras voces que buscan el desarrollo, y con lo que ahora está pasando, la población está a la espera de algún resultado. Y no sería extraño (que sea una “pantalla de humo”) ya que no es la primera vez que el Estado hace esto. A los 10 días se sabrá de que trata todo esto”, informó Gianina Sánchez Almonacid, consejera regional de Castrovirreyna.

“Todos estamos a la expectativa de lo que suceda, mas no podemos adelantar un juicio ya que el caso está en investigación. Como autoridades estamos sujetos a todo tipo de investigación, y no podemos descartar que este hecho se preste para una “cortina de humo”, es posible, pero no podemos asegurar nada”, expresó Teobaldo Quispe, consejero regional de Hvca.

Las palabras de los consejeros antes mencionados fueron respaldadas por sus homólogos de las otras provincias, como Fernando Clemente, Ernesto Sánchez, entre otros.

Cabe señalar que los consejeros dieron sus opiniones antes de reunirse con los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros.