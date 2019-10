Contador afirma que fiscal no lo acusó de haber firmado contrato con nombre de otro

En el documento plasma que el profesional no cobró 6 mil soles por los trabajos realizados en programa, y que la nota anterior hiere la dignidad de la persona

El contador Santiago Rupay Huamaní, quien fue investigado y procesado por una presunta irregularidad en la ejecución del programa de apoyo al desarrollo socioeconómico y de descentralización de las regiones Ayacucho y Huancavelica, llamada Unidad Ejecutora N° 1198 – AGORAH, precisó a través de una carta que el fiscal no lo acusó de haber firmado contrato con el nombre Haydee Huamán Laurente para un trabajo y que no ha cobrado los 6 mil soles de dicho trabajo.

CARTA. Rupay hace referencia a la nota informativa del 16 de octubre del presente año, donde se pone de conocimiento a la población que los sentenciados del caso “AGORAH” fueron absueltos en Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, y que de este resultado, el Ministerio Público presentó una casación que será evaluada en la Corte Suprema de Lima.

El señor precisa en la carta que los hechos mencionados en la nota, no se encuentran en la acusación fiscal, ni en el desarrollo de las audiencias, “especialmente cuando dice que “...firmó como Haydee Huamán Laurente para así trabajar en el programa y cobrar 6 mil soles por la labor...”, pues el representante del Ministerio Público, jamás en sus acusaciones tanto escrita como oral ha sustentado en este sentido ante la magistrada. Como que tampoco he firmado contrato alguno en nombre de Haydee Huamán Laurente, ni mucho menos he cobrado los 6,000.00”.

Rupay plasma en la carta que las informaciones deben de ser verídicas, sin adolecer de distorsiones o falsedades que al final hieren la dignidad de una persona.

"Reitero que estas expresiones no se encuentran en las acusaciones escrita u oral del representante del Ministerio Público", así está escrito en el documento, haciendo referencia a lo mencionado en la nota del 06 de octubre.