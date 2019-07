Contraloría visita obra edil y encuentra pagos hechos por trabajos inconclusos

Síguenos en Facebook

La Contraloría General identificó que se realizaron pagos por trabajos inconclusos en la obra de instalación de graderías, mejoramiento de puente peatonal y muro de contención que se ejecutó en el barrio Soltera Cruz del distrito y provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica. Dichos trabajos debieron culminar en julio de 2018, pero a la fecha no se realiza la entrega formal de la obra.

En una Visita de Control se identificó que en la construcción de las graderías por un monto de S/ 32,207.16, se evidencia porosidades en la superficie, acabado irregular y grietas, además, las barandas se encuentran inestables. En el trabajo de las cunetas, por el que se pagó S/ 27,630.13, se observa que algunos tramos no cuentan con relleno de sello asfáltico, juntas de construcción y presentan fisuras.

Con respecto al mejoramiento del muro de contención realizado por S/ 11,862.00 se advirtió la existencia de residuos de madera dentro del concreto, presenta porosidad, mal acabado y grietas. El trabajo de los muros de gavión por un costo de S/ 33,197.50 fue ejecutado con piedras de diámetros variados, cuando debieron ser similares. Además presenta abultamiento y depresión. El puente que se hizo por S/ 16,000.00 tiene una madera de encofrado debajo del voladizo, mientras que el alero del estribo derecho ubicado aguas abajo del puente se encuentra socavado en su base.

Con relación a las instalaciones eléctricas por S/ 6,317.00 se identificó que la red de cableado ha sido colocada sobre la superficie del terreno a la intemperie y en algunos tramos fue enterrada a 5 centímetros de profundidad, aproximadamente, en contacto directo con el suelo, sin el uso de un elemento de protección. Asimismo, los postes metálicos para el alumbrado se encuentran oxidados, carecen de la aplicación de pintura y no se encuentran fijos.

Estos hechos corresponden a una de las cuatro situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 009-2019-OCI/0395-SVC, producto de una denuncia ciudadana realizada en la segunda Audiencia Pública “La Contraloría Te Escucha” en Castrovirreyna. El informe fue comunicado al titular de la Entidad encargada de la obra para que disponga las medidas correctivas pertinentes.

Otras situaciones advertidas

El informe también determinó falta de control en la utilización y administración de los materiales de la obra, debido a que no fueron instalados, ni devueltos al almacén central de la Entidad, como es el caso de la adquisición de un interruptor termomagnético trifásico y medidor de energía valorizados en S/ 20,040.00; generando el riesgo de pérdida o sustracción de los mismos.

De otro lado, se observó que los comprobantes de pago que sustentan la adquisición de bienes y contratación de servicios no cumplieron con las formalidades establecidas, como el visto bueno de las áreas revisoras, y algunos de ellos no están en el acervo documentario de la Entidad; lo que genera el riesgo de autorizar documentación que no cumple con la normativa vigente, afectando la toma de decisiones, transparencia y legalidad con la que se realizan las contrataciones.

Asimismo, la entidad no cumplió con registrar la información de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS, afectando la transparencia y oportuna información del avance físico y financiero de la obra a la ciudadanía.

La obra se ejecutó bajo la modalidad de administración directa con un plazo de 105 días calendario por un monto de S/ 856,011.51,pero durante el proceso se programaron cuatro ampliaciones, siendo la última en diciembre de 2018. En abril de este año, representantes de la Entidad establecieron un plazo de 15 días para la subsanación de las observaciones, sin embargo, hasta la fecha de la visita a la obra (20 al 26 de junio de 2019) no han sido absueltas.

El dato

Como parte de la política de transparencia y acceso de la información, el Informe de Visita de Control N° 009-2019-OCI/0395-SVC se encuentra publicado en el portal institucional (www.contraloria.gob.pe), sección Transparencia e Informes de Control.