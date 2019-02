Decenas son aquejados por el temible cáncer gástrico

El temible cáncer gástrico ya ha cobrado la vida de varias personas en Huancavelica, y el sector salud año tras año continúa detectando nuevos pacientes con esta neoplasia, según especialistas mucho tienen que ver en ello los malos hábitos de alimentación.

Desde el año 2013 que fueron diagnosticados 6 pacientes con cáncer gástrico, las cifras han ido incrementándose de manera preocupante; el 2014 fueron 16 pacientes, el 2015, 31 personas, el 2016, 29 pacientes, el 2017, 30 personas y el 2018, 10 pacientes, sin embargo el responsable del programa de prevención y control de cáncer de la DIRESA, Valerio Aguirre, aclaró que no es que en el 2018 las neoplasias hayan disminuido, si no que muchos pobladores no acuden a un establecimiento de salud y es probable que hayan habido menos tamizajes.

A TOMAR EN CUENTA. Consultado al respecto, Juan Nahul López, gastroneterólogo del Hospital Regional Huancavelica, explicó que entre los aspectos que predisponen adquirir este mal oncológico, son los malos hábitos de alimentación e higiene.

“En la región hay muchos pobladores que comen alimentos, fríos, con demasiado ají y muy condimentados, además es poca la ingesta de frutas y verduras, las cuales son bastante recomendables”, aseveró el especialista.

López también indicó que es importante lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, lavar bien los alimentos, los utensilios y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillo.

El profesional lamentó que generalmente los pacientes que llegan a recibir atención en el nosocomio, ya están en una etapa avanzada y es poco lo que pueden hacer para ayudarlos. “En esos casos lo único que hacemos es referirlos al Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en Lima. sin embargo cuando la enfermedad está en una etapa inicial se puede curar. Ante esta situación el médico recomendó a los pobladores mayores de 40 años, acudir a un establecimiento de salud a fin de practicarse la endoscopía, que es el método más efectivo para su detección.

Equipado.El Hospital Regional cuenta con un moderno equipo de endoscopía, además también se toman bióxias.

Riesgo. Bacteria deteriora paulatinamente la salud

Según explicó Juan Nahul López, el helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en el estómago o en el intestino y paulatinamente puede ocasionar cáncer gástrico.

Esta bacteria se adquiere por malos hábitos de alimentación e higiene, entre ellos consumir agua cruda