Desvalijan a jefa de puesto del salud de Ccollpaccasa

Retornó confiada de sus vacaciones, creyendo que todo estaría en orden, pero al ingresar a su dormitorio, vio que todas las cosas estaban tiradas y que faltaban los artefactos electrodomésticos y el dinero que tenía guardado.

Una joven técnica en enfermería, responsable del puesto de salud del centro poblado Ccollpaccasa, jurisdicción del distrito de Yauli, sufrió una penosa experiencia, al ser víctima de delincuentes que ingresaron a su habitación y se llevaron todas las pertenencias.

VIOLENTADA. Según declaración que la agraviada, Cristina Guerrero Huamaní (45), contó a la Policía, salió de vacaciones durante un mes y al retornar a su cuarto, ubicado en la residencia del citado puesto de salud, notó que la cajuela de su escritorio estaba abierta y desordenada, la ventana se hallaba abierta y un pedazo de vidrio estaba tirado en el piso.

Inmediatamente hizo una revisión general comprobando que los invasores habían sustraído un televisor marca Sansung, valorizado en 860 soles, un DVD marca Sony valorizado en 200 soles, ambos propiedad del puesto de salud, 2 decodificadores, aproximadamente 100 soles que tenía guardados y demás bienes personales.

La agraviada inmediatamente se dirigió a la comisaría para denunciar el ilícito y un grupo de efectivos policiales llegaron al recinto para hacer una inspección in situ.

Según testimonio de la víctima, solo ella maneja la llave del dormitorio y no se la dejó encargada a nadie mientras estaba ausente, además el candado no estaba forzado, por ello está segura que los facinerosos forzaron e ingresaron por la ventana.

Agentes de la Policía y el Ministerio Público están a cargo de las pesquisas a fin de esclarecer el caso y es seguro que, que entre otras diligencias, pedirán el testimonio de los colegas de la profesional agraviada.