A diario aumentan casos de paperas en Huancavelica

La enfermedad de parotiditis o paperas continúa imparable en Huancavelica y a diario se registran nuevos casos, según reporte del sector salud hasta ayer, las cifras llegaban a 528 personas afectadas a nivel regional.

Las estadísticas de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), también indican que del total de pacientes, 270 tienen como distrito de procedencia Huancavelica, 41 Ascensión, 31 Lircay y 26 Pampas, siendo los distritos más afectados de la región, sin embargo también se registran casos en Acoria, Conayca, Moya, Palca, Yauli, Huando, Caja, Ccochaccasa, Huayllay Grande, Huachos, Santa Ana, Tantará, San Antonio de Cusicancha, Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel Hernández, Huachocolpa, Surcubamba y Quichuas.

A TOMAR EN CUENTA. Consultado al respecto, el director de la Red de Salud Huancavelica, Darwin Vela Silva, explicó que nos encontramos ante un brote. "Como responsables de la salud en la provincia, estamos tomando las acciones pertinentes para que este brote no llegue a mayores. La parotiditis como enfermedad viral afecta principalmente las glándulas parótidas o salivales, ello provoca que este mal tenga un elevado índice de contagio. Una persona cuando habla o dialoga elimina pequeñas partículas de saliva y cuando tiene lesionada la glándula se produce el proceso de contagio", señaló el médico.

Vela agregó que la mayor cantidad de pacientes en la región no presentan complicaciones, pero una minoría sí y se cataloga de esa forma cuando el virus no solo afecta las glándulas salivales (la boca) si no también migra a otras glándulas, como pueden ser las páncreas o el epidídimo en los varones.

El titular de la Red aseveró que para enfrentar esta situación es sumamente importante el apoyo de la población, pero han detectado que ello no viene ocurriendo de la forma esperada. "Hemos notado, especialmente en los pacientes en que la sintomatología no es muy acentuada, que no vienen guardando el reposo respectivo, continúan con sus actividades cotidianas como asistir a la universidad, a su colegio o trabajo y ello ha provocado la diseminación del virus. La población debe entender que al tener síntomas como fiebre elevada, decaimiento, dolor intenso del cuerpo, pérdida de apetito, malestar y abultamiento en la zona de la mejilla, es fundamental el reposo y no salir de casa. El grado de la sintomatología no es igual en todas las personas", indicó el galeno.

Cabe señalar que a diario servidores de la Red de Salud Huancavelica, vienen saliendo a vacunar contra la SPR (Sarampión, paperas, rubeola) en distintos sectores de la provincia.

16 de octubre está planificado un pasacalle de concientización y festival musical con temática de concientización sobre la parotiditis, organizado por la Red Huancavelica.

86 Casos de paperas hay registrados en el barrio de San Cristóbal, donde hay mayor incidencia en el distrito huancavelicano.