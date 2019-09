Director de Cultura: "​Me decían, ese cholo, ese indio qué sabe de gestión"

El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Huancavelica, Damián de la Cruz Ccanto, más conocido como “Ccarccaria” por su faceta de danzante de tijeras, paseó por todo el mundo con su arte.

Vivió en Francia por casi cinco años e inclusive danzó para el expresidente Clinton. Sin embargo, es en Huancavelica, en La Victoria (Lima), donde pasó su niñez, cuando sintió más el desprecio y el racismo.

“Imagínate, ni siquiera en Francia me trataron mal. Pero cuando asumí la dirección de la DDC, me decían que ese indio, ese cholo qué iba a saber de gestión. Pero he demostrado que sí”, reveló.

El comentario de De la Cruz, proviene por el caso del director del Hospital de Huancavelica, Julio César Melchor Acevedo, quien denunció que fue víctima de comentarios discriminatorios y racistas.

“Yo diría al director del Hospital de Huancavelica que se unte con aceite y que le resbale todo lo que le digan, porque cuando te metes en política siempre van a tratar de minimizarte”, le recomendó.

BASURERO. Fue en Lima a sus 10 años (todavía se encontraba estudiando el tercer grado de primaria), cuando por primera vez conoció la marginación. Allí fue llamado “basurero”, cuando bailó para su escuela.

“Ese indio mira, basurero había sido, me decían. Decidí nunca más bailar para la escuela. A la par estuve trabajando para una hacienda. Mis patrones me decían cholo, huanaco. Es una historia larga y lamentable, pero que he sabido superar. Ahora me resbala todo lo que se comente y diga, porque es absurdo que en nuestra propia tierra nos tratemos así. Quizás lo podría esperar de un europeo, pero no, allá son más considerados y educados”, agregó.