Docente lirqueño sufre brutal caída de motocicleta y queda hospitalizado

Síguenos en Facebook

Viajaba a bordo de su motocicleta y todo transcurría con normalidad, hasta que varias piedras empezaron a caer, justo delante suyo, situación que provocó que pierda el control del volante y termine sufriendo una brutal caída que le provocó diversas lesiones.

Un poblador que se dedica a la docencia, padeció una nefasta experiencia, cuando manejaba su vehículo menor en el distrito de Lircay.

“De improviso empezaron a caer piedras muy cerca a la vía donde pasaba, pues la zona está debilitada por las lluvias, en ese momento quise frenar pero salí despedido de mi moto y perdí el conocimiento”, contó el profesor de nombre Kenedy Ramos Palomino(28).

El herido fue auxiliado por testigos del accidente y trasladado al centro de salud de su localidad, sin embargo debido a lo complejo de su estado posteriormente fue derivado al hospital Zacarías Correa Valdivia.

DELICADO. El protagonista fue sometido a diversos exámenes, entre ellos una tomografía cerebral y su diagnóstico indica traumatismo cráneo encefálico y policontusiones.

“A pesar de todo considero que he corrido con suerte pues he podido morir en el accidente, felizmente llevaba el casco de protección puesto, si no otra hubiera sido la historia; este casco terminó completamente destrozado”, comentó el paciente.

Afortunadamente con el paso de las horas los médicos del nosocomio lograron estabilizar al educador, quien fue dado de alta con reposo, pero deberá retornar al hospital para seguir tratamiento y que los especialistas monitoreen su evolución.

“Por ahora quiero recuperarme por completo para regresar al colegio de Yunyaccasa (Angaraes), donde trabajo, para no descuidar las clases de mis alumnos”, finalizó el docente de la materia de Ciencias Sociales.

A su lado

La familia del educador viajó desde Lircay hasta Huancavelica para acompañar a su ser querido.