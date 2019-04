El colmo, organizan concierto a unos pasos del Hospital Regional

Síguenos en Facebook

El local conocido por la población como “Misti Pata” será el escenario para la presentación de varios artistas del ámbito vernacular, ello pese a que está cerca del área de émergencia del Hospital Regional de Huancavelica (HRH) “Zacarias Correa Valdivia”.

Ante esto, el director del nosocomio, Julio Melchor, manifestó que el ruido de los conciertos cerca del hospital afecta a los pacientes que están internados.

CONCIERTO. En la entrada del “Misti Pata”, está una propaganda sobre la presentación de cuatro artistas para el viernes 12 de abril del 2019.

Cabe precisar que desde el 2012 hasta el 31 de marzo del año pasado, el municipio suspendió la autorización de licencias de giros especiales de manera temporal. Pero a partir de mediados del 2018, los bares, cantinas y locales donde se expende y se consume bebidas alcohólicas, podían solicitar su licencia de funcionamiento a la entidad para que sea autorizado.

A ello buscamos la versión de Rubén Jurado (gerente municipal de la MPH) y de Amadeo Gómez (gerente de Desarrollo Económico de la MPH) para preguntarles si el local contaba con licencia de funcionamiento, qué criterios se usaron para otorgarle la licencia, y si no fue así, qué acciones se está tomando para este caso ya que no es la primera vez que ocurre esto. Sin embargo no hubo respuesta de los funcionarios hasta el cierre de esta edición.

Por otro lado, el galeno Julio Melchor aseveró que los conciertos cerca del nosocomio perjudican el descanso y la recuperación de los pacientes.

“Desde antes, este local ha realizado eventos y ha causado malestar a los pacientes que están en el hospital. Los señores deben entender que los pacientes necesitan tranquilidad y reposo”, aseveró el director del HRH.

Acotó: “Exhorto a la Municipalidad de Huancavelica y a sus funcionarios a que velen por la salud de los pacientes y que tenga en cuenta esto al momento de dar una licencia. Asimismo, pido a los regidores a que vean este caso”.

Cabe señalar que el local “Misti Pata” está anunciando a “Chinito del Ande”, “Yolanda Ivón”, “Ever Rashuamán” y al grupo “Wiñay”.