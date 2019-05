En juicio, testigos confirman irregularidades en capacitación del GRH a productores

Síguenos en Facebook

Son más de 20 los testigos que pasarán por la Corte para dar su manifiesto sobre el caso de presunta irregularidad en la ejecución de capacitación a productores en el año 2019.

Ayer solo pasaron cuatro testigos, quienes con su manifiesto respaldaron los argumentos del fiscal Gary Justino Zavala Guzmán y de la representante de la Procuraduría Anticorrupción, Iveth Antezana Chahuayo.

Por su parte, el exjefe de la Oficina de Proyectos de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), Juan Francisco Caballero Pantoja, siendo único imputado de este caso, se defendió de las acusaciones que hacían Zavala y Antezana; sin embargo, al salir de la audiencia de juicio oral, Caballero decidió no dar su versión de los hechos.

CASO Y TESTIGOS. Según los argumentos de la Fiscalía, los hechos suscitaron en el año 2016.

El GRH ejecutó una capacitación denominada “Taller de fortalecimiento de capacidad en temas de gestión comunitaria e igualdad de oportunidad en las comunidades campesinas en la región Huancavelica”, sin embargo, para sustentar el informe de dicho taller se habrían presentado recibos sobrevalorados e incluso firmas falsas de los que asistieron; y es por ello que Caballero está siendo procesado por presunto peculado con uso de documentación falsa.

“Hay varias irregularidades que los testigos están esclareciendo. Son más de 20 testigos”, explicó el fiscal Zavala.

“Habría un perjuicio económico de 12 mil 500 soles, pero en el desarrollo de la audiencia se está evidenciando que podría ser más”, dijo Antezana.

Durante la audiencia que se realizó ayer en horas de la mañana, Caballero se defendió de las acusaciones y alegaba inocencia en todo momento y que cumplió sus funciones correctamente.

Por otro lado, los testigos fortalecieron la teoría del fiscal.

Víctor Sedano Escobar (conductor de combi), declaró que hizo un contrato verbal con Daniel Vargas Montes (en ese entonces funcionario del GRH) para que traslade a varios pobladores ida y vuelta por el monto de 350 soles; y que como había realizado dos viajes, le debían de pagar 700 soles.

“Me dijo (Vargas) que el señor Juan Caballero era quien manejaba el dinero y me iba a pagar, y me adelantó 250 soles”, aseveró Sedano.

Mas en las dos recibos electrónicos del testigo figura 900 soles en cada uno y tiene firmas que no son de él.

Asimismo, Mariluz Gómez Sánchez, responsable de Control Previo de documentos del GRH en el 2016, observó el informe del taller ya que las boletas o recibos no contaban con fecha ni montos.

De igual forma, tanto Saúl Taype Meneses como Elías Jorge Mallqui, agricultores, afirmaron ante la magistrada Jaramillo que no participaron en el taller que realizó el Gobierno Regional, no obstante, sus nombres y presuntas firmas figuran en la lista de asistentes. Ambos testigos explicaron durante la audiencia de juicio oral que las firmas que aparecen en la lista de asistentes del taller no son la de ellos.

Aún faltan más de 12 testigos que deberán dar su manifiesto ante la jueza Marisol Cemiramis Jaramillo Garro.

Cabe señalar que 5 años de prisión efectiva está pidiendo el fiscal para el imputado, 3 mil soles a más sería la reparación civil que solicita la Procuradora, y que el 13 de mayo del 2019, a las 08:30 horas, continuará la audiencia.