Ex alcalde Chumbes es denunciado por peculado doloso por caso Seqsachaca

La Procuraduría de la Municipalidad Provincial Huancavelica, denunció penalmente al ex alcalde Julio Chumbes y a varios de sus ex funcionarios por un presunto pago irregular a una consultora que elaboró un expediente técnico para la obra del complejo Seqsachaca.

La denuncia es por el supuesto delito de peculado doloso por apropiación en agravio de la comuna huancavelicana y ya se encuentra en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huancavelica.

Los ex funcionarios, entre los que figuran el ex burgomaestre Julio Chumbes Carbajal, Raúl Chuquillanqui Herrera, William Paco, César Tito, entre otros, están acusados de aprobar indebidamente el expediente técnico de la obra de “Mejoramiento y ampliación de servicios turísticos públicos en el complejo ecoturístico Seqsachaca, distrito y provincia de Huancavelica”, a pesar de que el documento presentaría varias irregularidades en su elaboración se le hizo el pago al 100% a la consultora encargada.

Consultado al respecto, el gerente municipal Jaime Contreras Aliaga, confirmó la denuncia y explicó que fue recepcionada por el Ministerio Público el pasado 23 de agosto, además confirmó que en total son 10 ex funcionarios ediles involucrados.

DESLINDA. Al respecto el actual director regional de Defensa Civil, César Tito, quien está incluido en la denuncia, expresó su sorpresa y aseguró que no tiene nada que ver con el tema. “La obra Seqsachaca empezó en octubre del 2016, para ello el expediente técnico ya tendría que haber sido aprobado, pero yo llego recién a ser funcionario del municipio en el año 2017, por eso no existe lógica, no tengo nada que ver en el tema”, indicó Tito, quien fue sub gerente de obras y gerente de infraestructura de la comuna.

Intentamos comunicarnos con el ex alcalde Chumbes pero no se hallaba en su casa y no contestó su celular.