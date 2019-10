​Ex presidente del JEE analiza situación política: "El nuevo Congreso no tendrá tiempo"

Ante la última crisis política y con miras a las elecciones del 2020, el exjuez y expresidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica, Omar Levi Paucar Cueva, opinó sobre la coyuntura nacional.

¿Qué opinión del panorama político nacional actual? Ya están fijadas las fechas para la elección de los congresistas que van a concluir su periodo en el 2021, sin embargo, no hay que dejar de reconocer que esto es una consecuencia de un enfrentamiento de dos poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo. Un enfrentamiento que llevado, digamos, por la soberbia y por el capricho de ambos poderes, que a lo único que han conducido es a una crisis política.

¿Cuál cree que haya sido la causa de esta crisis? No se ve acá el interés en la estabilidad económica, ni el interés del pueblo, simple y llanamente se vio el interés político, del Legislativo y Ejecutivo. Lamentablemente ya están hechas las cosas y aún no hay un entendimiento legítimo sobre esta crisis, porqué, como se ha visto, hay constitucionalistas con criterios encontrados, y esto, qué nos conlleva a pensar, a que esta crisis es un resultado de enfrentamiento de grupos políticos en relación al poder, y a quienes, definitivamente, no les interesa el pueblo ni la estabilidad económica.

¿Qué espera de las siguientes elecciones? Esperemos de que se lleven con normalidad, esperemos que haya un resultado y que el pueblo sepa escoger a los congresistas. Si bien es cierto, nuestra constitución, dice que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, y en base a eso muchas veces se elije a congresistas que no tienen la capacidad de poder representar al pueblo en el Congreso.

¿Qué exhortaría a los grupos políticos? Deben reglamentar, deben reordenar. Todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido, debemos exigir, en vez de pedir otras cosas, que quienes van a ser elegidas, tengan la capacidad, la preparación, mínimo económica y legal, para que puedan representar, porque sino no producen nada en el Congreso, y eso es una gran verdad.

Con esta crisis política, ¿cree que el Ejecutivo está descuidando otros sectores? Están descuidando tremendamente la inseguridad ciudadana. El ciudadano de a pie ya no puede andar sin el temor de que algo le pase, ya no tiene la seguridad de poder andar tranquilamente por las calles. Lamentablemente esto se está descuidando, y esperemos que podamos superar la crisis política, para que el Ejecutivo ya pueda enfocarse en dar seguridad al pueblo.

¿Los excongresistas podrán participar? Los que han salido ya no pueden, ya esta reglamentado y no pueden candidatear, pero sí lo pueden hacer después de las elecciones del 2021. Como dice el reglamento, tiene que pasar un periodo para luego poder candidatear de nuevo, ellos van a dejar pasar este periodo de un año, y seguramente ya están con miras a las elecciones del 2021, ya lo saben y para ellos es como un juego político.

Los que lleguen al Congreso, ¿podrán hacer a diferencia en un año? El tiempo es muy corto, no van a hacer nada, van a ir a calentar los asientos, porque no tienen el tiempo suficiente para desarrollar algo, en preparar comisiones se les va a pasar el año y les alcanza las elecciones del 2021. Porque se necesita tiempo para elaborar proyectos de ley que sena de provecho para el pueblo.

¿Huancavelica está preparada para elegir bien? No está, se ve que muchos ya se están preparando haciendo alianzas, porque, ¿cuál es la intención de los siguientes candidatos al Congreso?, la razón económica, porque la cuestión de servicio al pueblo jamás van a tenerla. No estamos preparados. Se acordarán cuando digo que, no todos irán con esa intención de servicio al pueblo, ya que solo irán a figurar y aprovecharse del aspecto económico y nada más.

¿Qué podemos hacer para evitar eso? Piensen, recapaciten y sepan elegir a sus nuevos congresistas, quienes, en este corto periodo, lleguen a hacer algo por Huancavelica, y que ya vayan pensando a quiénes darán su voto para el 2021.

Cabe precisar que Paucar nació en Ataura (Jauja – Junín) y estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Llegó a Huancavelica el 28 de octubre de 1992 y laboró en la Corte hasta llegar a ser juez titular de esta sede judicial. Asimismo, estuvo 13 años como juez titular en la Corte de Huancavelica, 2005 - 2018; y fue más de dos veces presidente del JEE de Huancavelica.