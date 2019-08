Exalcalde de Huancayo es gerente general de Huancavelica

El exalcalde de Huancayo, Dimas Rudy Aliaga Castro, es el nuevo gerente general regional de Huancavelica. Esto a razón que el gobernador Maciste Díaz Abad dio por concluida la designación de la arquitecta Rebeca Jacinta Astete López en dicho cargo.

El mandatario regional aseveró que habrán más cambios este mes, que no tienen ningún vínculo con el exburgomaestre y que designó a Aliaga por la experiencia que tiene como exautoridad.

DESIGNACIÓN. Con Resolución Ejecutiva Regional N° 450-2019/GOB.REG-HVCA/GR, el gobernador designa a Dimas Aliaga como gerente general regional del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH).

“Como habíamos informado anteriormente, este mes habrán varios cambios, y el cambio de la gerente general regional es uno de ellos”, manifestó el mandatario regional.

Agregó: “En todo estamos yendo bien, solo que en ejecución presupuestal nos está fallando, entonces, si queremos estar bien en todo, son necesarios los cambios”.

Asimismo, Díaz informó que no tiene ningún vínculo con el exalcalde. “Se eligió por la experiencia que tiene, y lo que nosotros buscamos son cambios para mejorar y no lo contrario. En la designación del nuevo gerente no hay ningún tema de favor político o caso parecido, no tengo ningún vínculo con la exautoridad y si le designamos es por un tema profesional, y nada más”, agregó Díaz.

Señaló: “Quiero aclarar que el exalcalde viene solo como profesional, por lo que se descarta que traiga “cola”. Asimismo, cualquier caso de corrupción será denunciado inmediatamente, y para eso es que incluso se ha firmado el convenio para la Declaración Jurada de Intereses”.

El gobernador afirmó que en esta semana se darán a conocer más cambios en Gerencias Subregionales, Direcciones y otras unidades ejecutoras.

Cabe señalar que el 26 de agosto del 2019, fue emitida la resolución del cambio de la gerente general regional.