Exgerente de Lircay: “Yo he grabado por dos años para poder defenderme”

Milton Monge Donaires, exgerente de Servicios Públicos y Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Angaraes (MPA), ayer dio su verdad sobre el plan de trabajo para el mantenimiento del ornato de Lircay. “He grabado (audios) durante dos años para poder defenderme”, dijo el testigo.

Alvar Capcha Ortiz, otro de los testigos claves, no se apareció en la audiencia, y ahora está con orden de captura para que sea conducido de grado fuerza a la Corte para que dé su manifiesto.

TESTIGO. Monge expuso que fue Capcha (gerente municipal en el 2012) quien le dice que elabore el plan por el monto de 200 mil soles.

Para ello contó con el asesoramiento de varias gerencias como Infraestructura, Planeamiento y Presupuesto, y Contabilidad.

Informó que al terminar el plan fue solo por 100 mil soles, y que Wilfredo Gutiérrez (jefe de Tesorería) le lleva el cheque y lo van a cobrar al banco. “Yo solo miré, ni siquiera toqué ese dinero, quien se lo llevó fue Wilfredo Gutiérrez”, manifestó Monge.

Explicó que al término de la obra el monto no superaba los 25 mil 500 soles, y que cuando Capcha le pidió la rendición de cuentas, fue forzado a presentar boletas falsas, y que de esto sabía Gutiérrez (prófugo) y Capcha.

Monge también habló sobre las conversaciones entre él y Ramiro Guzmán (exalcalde de Angaraes).

“Él me decía: hermanito no te preocupes hemos salido de peores casos, el fiscal te puede acusar 8 años, 12, o 14, pero quien tiene que definir es el juez, yo ya he conversado con el juez Oscar (Cárdenas), no te preocupes”, dijo Monge.

El testigo dijo que habían pagado a un perito (Wilfredo Huamán Bendezú) para que la pericia le favorezca y se archive el caso.