Extraño mal provoca que pierna de niña sea más corta que la otra

Debido a un extraño mal, la pequeña Luz de 5 años de edad, tiene que soportar burlas de sus compañeros, además de no poder caminar y desplazarse, pues tiene una pierna más corta que la otra, sin embargo como su nombre lo dice, una luz de esperanza apareció gracias a una operación que le practicaron y es muy probable que pueda llevar una vida normal.

Según contó la madre de la menor, de nombre Liliana S.C. (28), el mal congénito con el que nació su hija, ha impedido que pueda desenvolverse de forma regular, pues además de no poder caminar, existe daño psicológico al sentirse diferente que sus compañeras de clase y amigos.

“Para encontrar una cura, he llevado a mi hija a hospitales de Lima y Huancayo, pero no hubo resultados; en la capital me dijeron que lo que tenía era displacia de cadera y que no tenía cura”, contó la progenitora de Luz.

AL QUIRÓFANO. Afortunadamente la dama no perdió la esperanza y al enterarse de una campaña de salud que se realizaba en Huancavelica, llevó a su engreída para que sea revisada por especialistas llegados de distintos lugares del país.

La menor fue atendida por el médico Goyen Salazar Casafranca, especialista en ortopedia y traumatología, quien diagnosticó que el mal que aqueja a la infante es fémur corto congénito derecho, enfermedad por primera vez reportada en la región, por ello presenta una diferencia de más de 16 centímetros entre sus extremidades derecha e izquierda.

El especialista aseguró a la madre de la menor, que el problema sí podía ser tratado, además trajo un fijador externo mono polar de carbono, (equipo que no hay en Huancavelica) y que ayudará para hacerle un alargamiento de fémur a la infante y así pueda caminar.

Luz ingresó a sala de cirugía del Hospital Regional de Huancavelica y fue intervenida por 4 especialistas, entre ellos los galenos Goyen Salazar, Ivan Paucar y Víctor Maluscan. La operación duró dos horas y media, resultó exitosa y es muy probable que la menor pueda llevar una vida normal.

“Se le ha colocado un sistema distractor en el fémur, la intervención se denomina fractura quirúrgica y es realizada con el objetivo de alargar la extremidad corta a fin de que sus dos extremidades alcancen una misma longitud”, explicó el médico Iván Paucar.

El profesional también explicó que la menor llevará este aparato entre dos meses y medio y tres meses y se espera que en ese tiempo sus dos piernas queden de igual tamaño.

La pequeña continúa internada en el nosocomio.